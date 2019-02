Hyundai revela detalles de su primera pickup truck

Llegará "tan pronto como sea posible"

Si eres un amante de los vehículos que produce Hyundai te tenemos una sorpresa: la compañía pudiera lanzar un modelo pickup muy pronto, según reporta Autocar.

La publicación de autos tuvo la oportunidad de sentarse con el director de diseño de la marca coreana, Luc Donckerwolke, y el encargado de los nuevos modelos confesó que la primera pickup de Hyundai llegará “tan pronto como sea posible” y esta se basará en el modelo Santa Cruz 2015, seguido por una pickup en versión KIA, quien pertenece al grupo de Hyundai.

La marca de autos ha estado muy ansiosa por entrar al mercado de camionetas, el cual es muy lucrativo en países como Estados Unidos, donde la camioneta más vendida es la Ford F-150. Sin embargo, otros enfoque en electrificación de autos han prolongado el lanzamiento de dicha pickup.

Es posible que la llegada de este auto sea en el año 2020, aunque esta se esperaba llegar en el 2018: lo cual no sucedió.

Además de su nuevo enfoque en autos eléctricos, el cual muchas otras compañías están adoptando, Hyundai experimento una caída en ventas, causando aún más el retraso de la esperada pickup.

Actualmente, la Hyundai Santa Cruz 2015, la SUV que fue elegida para convertirse en la nueva pickup de Hyundai, ofrece a los aventureros urbanos la utilidad ampliable que necesitan durante su activa semana de vida laboral, que responde a sus intereses sociales, a una variedad de actividades al aire libre, sin los compromisos típicos de otros productos actuales de la industria.

Al inicio del 2015 tuvo un debut sorpresa en el Auto Show de Detroit, donde cautivó la atención de los concurrentes, tanto que ahora el Hyundai Santa Cruz ha ganado el prestigioso título de “Concept Truck of the Year” (El Concepto de Pick Up del Año), en la edición 14 del “North American Concept Vehicle of the Year” (NACVOTY) durante los premios en el Concours d’Elegance de América en St John’s.

El Hyundai Santa Cruz fue reconocido como el “Concept Truck of the Year” por su diseño, estilo, materiales, tecnología, visibilidad en el mercado y su capacidad de respuesta, con lo que superó al Kia Trail’Ster y al Mitsubishi GC-PHEV.

El premio fue presentado por Mark Phelan, crítico de automóviles en el Detroit Free Press con el jurado de NACVOTY y entregado a Jim Trainor de Hyundai.