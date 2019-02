Fiscales que investigan asesinato de Kevin Fret citan a Ozuna para entrevista

Al llegar al tribunal en Puerto Rico, el cantante insistió en que iba a hablar de la alegada extorsión del trapero para no divulgar el video porno gay en el que aparece

PUERTO RICO – El cantante urbano Ozuna compareció hoy a las 10 a.m. a la Fiscalía de San Juan donde fue citado como parte del proceso de investigación sobre el asesinato del trapero Kevin Fret; sin embargo, el cantante expresó que su comparecencia era para discutir el caso de presunta extorsión en su contra de parte del fenecido trapero.

A su llegada al tribunal, acompañado de su abogado Antonio Sagardía, Juan Carlos Ozuna Rosado -nombre de pila del artista- se expresó a los medios antes de reunirse con la fiscal Bethzaida Quiñones.

“Primero que nada, agradecido con Dios, gracias a ustedes por permitir el espacio. Estamos aquí como cualquier ciudadano. Nos citaron en cuestión de lo que me estaba pasando a mí del caso de extorsión. Estamos aquí para aclarar unas cosas. Nada del otro mundo. Hablamos con la fiscal. Está de acuerdo con que estemos aquí hoy”, dijo el cantante.

“No pudimos estar la vez que nos dijeron, que era el martes, porque teníamos los compromisos de los premios (Lo Nuestro), e incluso, gracias Puerto Rico, por elegirme en diez nominaciones y ganamos nueve premios. Representando la isla en alto, que es lo más importante”, añadió.

“Yo me siento tranquilo y bien porque el que está con Dios no tiene que temer nada. De verdad lo que pido es que se aclare esto para que los medios no sigan atacando a Ozuna. Mi familia está en riesgo, están mis hijos. Muchas cosas que a lo mejor ustedes no miran”, prosiguió el cantante.

“Estoy citado en calidad de que hubo unas cosas pasando. No te puedo decir testigos, porque testigos es para dialogar de muchas cosas, esto es solamente dialogar de la extorsión, de lo que hubo en el caso mío, cómo se pagó el dinero y todo eso”, explicó sobre la presunta extorsión del fenecido trapero hacia su persona.

“Hubo unas negociaciones con lo del vídeo, pero pues, el plan de Dios es perfecto”, añadió.

Finalmente dijo a los presentes “mis condolencias para los familiares de Kevin Fret. Yo sé que ellos están claros y que su mente está clara. De verdad que estamos en la disposición de hablar con ellos”.

(Por: Rosa Escribano Carrasquillo)