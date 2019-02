(Video) Entrevista: Barros Schelotto quiere poner a Giovani a punto y al Galaxy en lo alto de la MLS

El director técnico argentino, que se alista para debutar en la MLS, busca un equipo bien organizado y con vocación ofensiva

Los Ángeles.- Una nueva era inicia esta semana en el LA Galaxy, con el debut oficial del argentino Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Le toca al exentrenador de Boca Juniors la tarea de levantar a un equipo que, no obstante su palmarés en la MLS, viene de una de sus peores temporadas (7º lugar de la Conferencia Oeste).

Barros Schelotto, de 45 años de edad, llega a Los Ángeles tras coronarse con Boca en la liga argentina en las pasadas dos temporadas. Pero la MLS no es algo nuevo para él, pues entre 2007 y 2010 fue la estrella del Columbus Crew como jugador, incluso siendo “MVP” y ganando un campeonato de liga.

A pocos días de su debut, esto nos dijo en entrevista el décimo técnico de tiempo completo en la historia de los galácticos.

¿Qué es lo que se ha encontrado en estas primeras semanas de regreso en la MLS ahora como entrenador?

Bueno, obviamente me he encontrado con una liga que ha crecido mucho desde que yo dejé de jugar hace nueve años y mejores jugadores que aquel momento. Y mucho más competitiva, muchos equipos que han aparecido y que lo han hecho de muy buena manera: Portland, Seattle, Atlanta United, Nueva York, Red Bulls ha mejorado mucho.

El Galaxy está en deuda con sus aficionados. ¿Cuál es el compromiso de Guillermo Barros Schelotto con este club?

El compromiso es el máximo y obviamente que todos sabemos que debemos volver a trabajar para poner a Galaxy en su lugar, que es la lucha de la discusión de cada torneo que juega.

¿En qué etapa de su carrera se encuentra usted y qué le puede ofrecer a la MLS?

Ojalá que le pueda dar, que se puedan ver desde mi equipo organización, juego ofensivo, juego atractivo y muy competitivo para seguir mejorando a la liga.

Zlatan Ibrahimovic dijo que viene por todos los récords. ¿Cuál es su expectativa de Zlatan y de otros como Giovani y Jonathan dos Santos?

Las mejores. Cualquier jugador, sea Ibrahimovic o sea cualquier otro del plantel, espero las mejores y que puedan seguir mejorando a pesar de que a lo mejor Ibrahimovic ya tiene un montón de años recorridos en un excelente nivel y uno siempre aspira a ser mejor y a darle herramientas para que sea mejor.

¿Qué jugadores le han gustado en el Galaxy y que podrían representar una revelación?

Si hablo de los jugadores designados no sería una sorpresa, pero me parece que hay otros jugadores como Rolf (Feltscher), como (Uriel) Antuna, que me han sorprendido, físicamente al nivel que están, y me parece que si el equipo anda bien ellos van a marcar mucha diferencia.

¿Qué piensa que pueda ayudarle a Giovani a ofrecer el futbol que tiene?

Hemos hablado con Giovani y creo que lo mejor que podemos hacer es un trabajo físico de puesta a punto y que él pueda estar en campo todo el año, no que pueda estar dos o tres partidos y que se vuelva a lesionar como le pasó en los últimos dos años… Él va a llegar a su nivel a medida que juegue; a medida que juegue dos, tres partidos y se lesione un mes, va a seguir a este nivel. Entonces apuntamos a ponerlo bien físicamente y a que juegue todo el año.

Es una proridad mejorar la defensiva del equipo. ¿Cómo se pueden imaginar los aficionados la manera de jugar de este Galaxy?

Primero tenemos que arrancar siendo organizados, siendo fuertes defensivamente, y con una vocación ofensiva, pero si nosotros no nos organizamos y no defendemos bien, por más que ataquemos bien no vamos a ganar, que es nuestra idea, porque ya les pasó en los últimos dos años.

¿Y cuenta con las piezas para organizarse?

Se han sumado en la parte defensiva (Diego) Polenta, Julian Araujo, (Diedie) Traore, más los jugadores que estaban, y hemos trabajado mucho y creemos en el trabajo.

¿Cómo se comunica con los jugadores que no hablan español?

Pienso que hablo bien inglés como para que me entiendan. Creo que tenemos buena comunicación porque yo he jugado cuatro años (en la MLS), no hay problema.

¿Cuál es la principal diferencia en Los Ángeles para usted y su familia?

La verdad es que nosotros estamos muy cómodos en Estados Unidos, la pasamos muy bien, el reto es más que nada profesional, poder poner al Galaxy en su lugar.

Galaxy es ahora su trabajo, pero Boca Juniors siempre estará presente. Cuando piensa en Boca, ¿qué le viene a la mente?

Tengo un gran recuerdo como futbolista y como entrenador, de la gente, más allá de lo futbolístico, tengo ese recuerdo de la Bombonera y su gente que es fantástico.

¿Qué mensaje les puede enviar a los aficionados del Galaxy y por qué deben venir a verlos?

Porque como todos los clubes, necesitamos del apoyo de la gente, de la confianza, y van a ver el espectáculo, un equipo competitivo, que pelea y que tiene ganas de pelear por la Copa y ojalá que podamos dar eso en el campo de juego.