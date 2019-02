Millonaria “racista” arruina fotos de cumpleaños de niña afroamericana en parque de Houston

En plena sesión fotográfica, la exesposa del exdueño de los Astros de Houston la emprende a gritos y golpes contra la familia por “pisotear la hierba por la que pagamos”

Kelyn Alyssa acudió el pasado 16 de febrero al parque de Broadacres en North Boulevard, de Houston, Texas, para realizarle una sesión de fotos a su hija con motivo de su primer año.

Pero, lo que se suponía que fuera una experiencia placentera, se convirtió en un mal rato para la mujer y su familia, luego de que una vecina intentara impedir la captura de las fotografías.

El recinto es popular por servir como escenario para fotos, lo que ha provocado diferencias entre residentes y visitantes.

Esta vez, Franci Neely, una millonaria blanca y exesposa del exdueño del equipo de baloncesto los Astros, Jim Crane, los acosó por, supuestamente, obstruir una de las veredas del espacio recreativo para tomar las fotos.

El esposo de Alyssa, Isaiah, grabó con su celular parte del altercado en el que se ve a Neely, con su perro en brazos, cuestionando que la familia estaba “pisoteando la hierba por la que pagamos”.

El enfrentamiento escala al punto que la socialité le trata de arrebatar el celular al padre por estar grabándola.

En una parte del clip a la residente se le ve removiendo una sábana de la niña que formaba parte de la escenografía.

En otro momento del video, a la pequeña se le escucha llorando.

Posteriormente, en una grabación de 30 segundos, Neely se disculpó por su comportamiento, aunque argumentó que la familia no quería seguir las reglas y la amenazó.

“Yo me disculpo desde el fondo de mi corazón”, indica en la entrada de YouTube en la que reconoce que se dejó llevar por las emociones. “A mi familia, amigos, y ciudadanos de Houston, les pido que me perdonen y que me entiendan. Yo amo a Houston y pido que nos unamos para sanar juntos”, agrega.

Pero los usuarios de redes no perdonan, y ante la posibilidad de una demanda contra la millonaria, estimaron un futuro financieramente prometedor para la niña.

“La dama no sabe todavía, pero le acaba de dar a esa niñita el mejor regalo de cumpleaños . El dinero de la demanda va a pagarle la universidad. Mejor regalo de cumpleaños ninguno. Gracias por el “privilegio’ mujer blanca”, escribió una usuaria en Facebook.

“Yo espero que la demanden. Ella le arruinó a esta preciosa bebé sus fotos de su primer cumpleaños y golpeó al padre múltiples veces. A mí no me importa cuánto dinero tienes, eso no está bien. Ella vive en el vecindario, pero no es la dueña”, sostuvo otra.

La Ciudad también le dio la razón a la familia al indicar, mediante un comunicado, que las aceras son propiedad pública, a pesar de que la asociación de residentes mantiene una batalla por el control del espacio.

“Las explanadas de Broadacres son parte pública de la ciudad Houston con derecho de vía”, plantean las autoridades según citadas por Inside Edition. “La Asociación de Residentes de Broadacres no puede bloquear las explanadas al uso público. Todo el que tenga alguna inquietud sobre personas bloqueando un derecho de vía puedes comunicarse al 311”.