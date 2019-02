Terrible: “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, dijo que los chiapanecos, guerrerenses y oaxaqueños son flojos

El funcionario intentó ganar la presidencia de México

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado norteño de Nuevo León, México, aseguró que los habitantes del sur de México son flojos.

En un acto público el martes, el polémico político mexicano dio otras de sus declaraciones estruendosas.

“El norte vence la adversidad, mientras que el sur-sureste tiene la bendición de la naturaleza pero la desgracia de la flojera, no me arrepiento, de esa manera tengo que decirlo”, dijo el ex candidato presidencial.

Conocido como “El Bronco”, Rodríguez Calderón, ha ganado fama por propuestas como “mochar (cortar) la mano a los ladrones”.

“No me arrepiento de decirlo de esa manera, porque la política del gobierno debe ser potenciar a aquél que quiere trabajar, aquél que se tiene que esforzar”, expresó.

Nuevo León con municipios como Monterrey, es uno de los estados más prósperos de México con una industria boyante. Del lado opuesto están entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, marginadas del desarrollo.

Este tipo de conceptos normalizan la discriminación a entidades del sureste, ricos en cultura y diversidad étnica. Hace un par de semanas otro ex candidato presidencial fue objeto de todo tipo de críticas por sus dichos sobre la región.

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, expresó en Twitter el académico.