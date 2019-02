El gran problema que enfrenta “El Chapo” en su batalla contra el jurado que lo declaró culpable

El líder del Cártel de Sinaloa está en proceso de solicitar un nuevo juicio

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera integró al abogado Marc Fernich para dirigir su estrategia para solicitar ante la Corte Federal de Brooklyn un nuevo juicio, luego de que un jurado revelara que al menos cinco de sus compañeros incumplieron con las reglas del proceso.

Durante cada receso del juicio, el juez Brian Cogan recordó a las ocho mujeres y cuatro hombres que tenían prohibido revisar información sobre el caso en internet, en redes sociales y medios de comunicación, algo que varios de ellos hicieron, según revelaciones a VICE News.

Tras ello, los abogados del mexicano dieron un paso adelante, al pedir una extensión del periodo para solicitar un nuevo juicio. El juez Cogan autorizó ampliar el tiempo, pero es complicado que haya un nuevo juicio, según expertos.

“El estándar en los tribunales federales es muy estricto para la defensa”, dijo Josh Dubin, un abogado consultado por el New York Times que se especializa en asuntos relacionados con el jurado. “Tienen que demostrar que el jurado realmente fue perjudicado por la información externa a la que fueron expuestos. Una demostración de mala conducta del jurado no es suficiente”.

La defensa de Guzmán Loera no ha especificado cómo pudo afectar a su cliente que el jurado revisara información en internet, pero una de las historias que más desataron polémica fue la compra de menores por parte del líder del Cártel de Sinaloa para drogarlas y tener sexo con ellas, un tema que no fue presentado como prueba en su contra y, por tanto, no es posible utilizarlo.

Jessica Roth, exfiscal federal que ahora es profesora en la Facultad de Derecho de Cardozo en la Universidad Yeshiva, dijo que para proteger las deliberaciones del jurado, las reglas federales de evidencia limitan las circunstancias en las que un juez puede escuchar el testimonio en vivo de un jurado.

Si la defensa hace una moción para anular el veredicto, el juez Cogan podría cuestionar al jurado solo sobre la “cuestión limitada de lo que los jurados estuvieron expuestos en forma de tuits y otras información en la prensa”, dijo, pero agregó que “al jurado no se le permitiría testificar acerca de cómo esos materiales impactaron sus deliberaciones”.