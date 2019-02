“El Chapo” habría pagado $5,000 por menores para drogarlas y tener sexo

"Son como vitaminas", decía Guzmán Loera sobre las de 13 y 15 años, afirmó testigo

Las amantes de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fueron un tema constante en el juicio en su contra, pero un documento dado a conocer por autoridades federales revela que el mexicano pudo tener relaciones sexuales con menores de edad, por las que pagaba $5,000 (no especifica si pesos o dólares) y a quienes drogaba, en contubernio con al menos uno de los testigos cooperantes.

“(El testigo) CW1 ha indicado que un asociado del acusado conocido como ‘Commadre Maria’ (sic) enviaría regularmente fotografías de niñas de tan solo trece años al acusado”, revela el documento donde se ubica como CW1 a un cooperante del que no se reveló nombre. “Por aproximadamente $5,000, el acusado o uno de sus asociados podrían pedir que la niña de su elección fuera llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales”.

El propio cooperante reconoció que utilizó ese servicio en tres o cuatro ocasiones, indica el reporte oficial en poder de este diario.

Agregó que “presenció que el acusado hizo lo mismo en múltiples ocasiones, con niñas de tan solo trece años”, informació que fue revelada por otro cooperante por separado, según una nota al pie de la página cinco del documento.

A pesar de las revelaciones, la autoridad logró excluir esta información del juicio, por lo que el jurado no conoce estos hechos y no podrá tomar una decisión sobre éstos, ya que no fueron presentados como prueba.

“Actividades sexuales con parejas menores de edad”, indica un apartado del archivo originalmente sellado el 9 de octubre de 2018. “El gobierno busca excluir el interrogatorio sobre las actividades sexuales de un testigo colaborador con menores. Específicamente, CW1 vivió con el acusado aproximadamente entre 2007 y 2008”, señalaron los fiscales en sus alegatos para excluir el dato.

La razón que la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York es que el cooperante sólo era requerido para hablar de “actividades de narcotráfico y delitos relacionados, como conspiraciones de asesinato, que realizó mientras trabajaba con el acusado aproximadamente entre 2007 y 2014”, apunta el reporte.

Los fiscales consideraron que los hechos sexuales descritos por el CW1 no son probatorios, pero lo más importante es que al darlos a conocer se perjudicaría como cooperante, es decir, habría “un perjuicio injusto y la confusión de los problemas”, aunque las revelaciones del testigo perfilan que Guzmán Loera calificaba de “vitaminas” a las jóvenes, especialmente a las de menor edad, “porque creía que la actividad sexual con las niñas le daba ‘vida'”.

Para justificar que dicha información era irrelevante para el juicio, los fiscales citaron varios casos contra criminales, donde su actividad sexual o amorosa, incluso de esposo, era innecesaria para el proceso contra “El Chapo”, de quien se mencionaron algunas amantes, debido a cartas, mensajes y audios que revelan contubernio sobre tráfico de drogas, así como una confirmación de las actividades del mexicano. También se dieron a conocer mensajes con su esposa Emma Coronel, además de que Dámaso López Núñez, el “Lic” o “Licenciado” afirmó que ella estuvo involucrada en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa en 2015.

Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán Loera, criticó la decisión del Gobierno y afirmó que su cliente niega los hechos.

“Joaquín niega las acusaciones, que no fueron corroboradas y se consideraron demasiado perjudiciales y poco fiables para ser admitidos en el juicio”, afirmó Balarezo en un comunicado y calificó de desafortunado que la información fuera dada a conocer justamente antes de la decisión del jurado. “No haremos más comentarios”.

Cabe recordar que ninguno de los 10 cargos contra Guzmán Loera es por abuso sexual de menores, por lo cual el jurado no puede considerar la información descrita líneas arriba. Las deliberaciones comenzará el próximo lunes, pero no necesariamente se tendrá un resultado ese día.