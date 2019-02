Ocasio-Cortez le lanza de vuelta otro derechazo a Ivanka Trump

Luego que Ivanka Trump arremetiera contra la propuesta del Nuevo Pacto Verde de Ocasio-Cortez en una entrevista para Fox la representante demócrata no tardó en responderle de vuelta.

Todo empezó cuando lo hija de Donald Trump dijo que “No creo que la mayoría de los estadounidenses en su corazón quieran que se les dé algo. He pasado mucho tiempo viajando por este país durante los últimos cuatro años. La gente quiere trabajar por lo que obtiene. Así que creo que esta idea de un mínimo garantizado no es algo que la mayoría de la gente quiera”.

La propuesta de Ocasio-Cortez, al igual que otros planes de el Nuevo Pacto Verde busca combatir la desigualdad de ingresos “garantizando un trabajo con un salario familiar, una licencia familiar y médica adecuada, vacaciones pagadas y seguridad de jubilación para todas las personas del país. Estados Unidos.” El texto de la resolución deja claro que todos estos trabajos estarían relacionados con la preservación del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global.

Por eso cuando Ivanka arremetió contra la propuesta la demócrata no vaciló en contestarle.

“Como persona que realmente trabajó por propinas y salarios por hora en mi vida, en lugar de tener que aprender de segunda mano, puedo decirle que la mayoría de las personas quieren que se les pague lo suficiente para vivir”, escribió Ocasio-Cortez. “Un salario digno no es un regalo, es un derecho. A los trabajadores a menudo se les paga mucho menos que el valor que crean”.

As a person who actually worked for tips & hourly wages in my life, instead of having to learn about it 2nd-hand, I can tell you that most people want to be paid enough to live.

A living wage isn’t a gift, it’s a right. Workers are often paid far less than the value they create. https://t.co/P5FsQuhCTW

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 26, 2019