“No soy perra, no soy gata, soy diva y esto te mata”: Laura Zapata

No cabe duda que la hermana de Thalía es una mujer de palabras fuertes...

La actriz mexicana Laura Zapata compartió una fotografía en Instagram con un particular mensaje que ha dado mucho de qué hablar. “No soy perra, no soy gata, soy diva y esto te mata” reza la frase que aparece en la imagen de la famosa hermana de Thalía, con quien mantiene una relación un tanto espinosa.

Pero la actriz que formara parte de exitosos proyectos televisivos como María Mercedes, Rosa salvaje, Pobre niña rica, Esmeralda y La usurpadora, entre muchas otras participó recientemente en la producción de 2017, El Bienamado.

A través de sus redes sociales Laura Zapata es una mujer muy activa, y además suele también ser muy candente con comentarios que van directo a la yugular. Hace cinco días publicó una imagen con el siguiente mensaje: “Como no brillan, entonces humillan”. A esto le agregó: “Eso creen , pero que lata dan, son como las moscas. Aquí con un bloqueo los exterminas !!! Bola de 🕷🕷🕷”.

