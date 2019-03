“No sabía que era muy elegante revolcarte con el manager de tu papá”: Frida Sofía contra Michelle Salas, la hija de Luis Miguel

Se desató la guerra en la familia de Silvia Pinal

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y por ende la joven es la tía de Michelle Salas, quien es hija de Estefanie Salas, hija de la hermana de la Guzmán, Sylvia Pasquel. Sin embargo y pese a la relación familiar entre ellas nunca ha habido una estrecha amistad o lazo familiar que las convierta en amigas íntimas, y han sido muchos los medios que se encargan de compararlas y de incluso menospreciar a Frida en comparación a Michelle.

Hoy la hija de la Guzmán, haciendo uso del carácter que también se identifica con su progenitora ha estallado en contra y aparentemente de Michelle Salas, según reveló la cuenta de Instagram del programa Despierta América. “A mi lo que no me gusta es que me comparen con alguien que ni siquiera conocen. Y tampoco sabía que era muy elegante revolcarte con el manager de tu papá…”.

En el vídeo Frida se va directo a la yugular y asegura que el público no conoce de verdad a la hija de Luis Miguel, y afirma que ya está cansada de las comparaciones, sobre todo porque lo hacen, y según su descripción de Michelle, con una joven muy manipuladora.

Aquí el vídeo de la hija de Alejandra Guzmán.

