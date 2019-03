Cinco cualidades para ser líderes influyentes

El atractivo personal no basta para influir en los demás. He conocido gente con un enorme magnetismo, personas que encandilan a sus interlocutores y que pueden arrastrarlos a actuar como no esperaban ni deseaban. Pero eso no sirve en el liderazgo empresarial. Pasados los primeros momentos, nadie se dejará influir por un líder que solo aporte imagen, exquisitos modales, armas de seducción.

El líder influyente lo es tanto a corto plazo como a medio y largo: trabaja por la misión, la visión y los valores de su empresa. Con toda seguridad, es la persona que menos busca imponerse. Y, sin embargo, lo consigue porque tiene las cualidades para liderar.

1. Muestra autoconfianza. Estar seguro de uno mismo no es parecer arrogante ni obstinado a los ojos de los demás. Es confiar en el conocimiento y en la experiencia. La autoconfianza es el resultado de trabajar duro, de adquirir una sólida preparación, de formarse continuamente y de esforzarse en ser cada día mejor persona. A un líder influyente no le importa preguntar lo que no saben, porque esa es la mejor forma de aprender, ni le cuesta admitir sus errores, porque reconoce el valor de la humildad.

2. Sabe comunicarse. Es capaz de expresarse con asertividad sin dejar de ser empático con las necesidades de los demás. Habla claro, pero no alto. No necesita levantar la voz ni utiliza frases como «porque lo digo yo», «lo tomas o lo dejas», «me da igual lo que pienses».

3. Mantiene la calma. El carácter forjado desde la infancia tiene mucho que ver en nuestro comportamiento y también los neurotransmisores, claro. Pero los líderes influyentes son maestros en el arte de gestionar conflictos porque practican y trabajan sus habilidades sociales. Las emociones pueden y deben educarse.

4. Hace gala de sus valores éticos. No traiciona sus principios ni los de su empresa. Por encima de todo están los valores. La honestidad, la sinceridad, la compasión y el respeto son inalienables. Un líder verdaderamente influyente nunca pensará que el fin justifica los medios.

5. Es motivador. Involucra al equipo, supervisa lo justo el trabajo de los demás, reconoce los esfuerzos, practica la escucha activa, implementa políticas de bienestar y, además, irradia entusiasmo porque sabe que es un sentimiento altamente contagioso.

Quiero hacer mención de otra cualidad que suele acompañar a los líderes influyentes, y es el sentido del humor, ese que seduce a todo el mundo y que nos salva de todo mal. Hay una frase de la genial María Zambrano, que tanto trabajó, escribió y filosofó a lo largo de su vida, que me gusta especialmente: «Vamos a ser serios del modo más alegre». Pues eso.

@EstrellaFloresC

http://www.escuelaemociones.com