Muere taxista de paro cardíaco en la Ciudad de México, ambulancia tardó casi un hora en llegar

Los servicios de emergencia tardaron en llegar casi una hora

MÉXICO – Un taxista de la Ciudad de México murió de un paro cardíaco luego de más de 50 minutos de pedir ayuda y sin que los equipos de rescate llegaran a tiempo al lugar de los hechos.

Fue el viernes cuando un taxista detuvo su vehículo porque sufría un fuerte dolor en el pecho y caminó buscando ayuda hasta la escena donde un motociclista había perdido la vida, con la esperanza de recibir atención médica, pero esperó el auxilio sentado hasta que llegó la muerte, en el Eje 5 Sur, en Iztapalapa, al suroriente de la capital mexicana.

“Márcale al Pelón, es mi hijo, dile que me siento mal y que vengan por el taxi… no aguantó el dolor del pecho, llévenme al hospital”, se le escuchó suplicar al ruletero, antes de morir.

Eran alrededor de las 8:00 horas del viernes, Javier Zapata conducía su vehículo por la vialidad en busca de pasaje cuando comenzó a sufrir un ataque al corazón, de acuerdo con testigos.

En cuanto se comenzó a sentir mal, el hombre, de 58 años, se estacionó en el camellón y caminó hacia el cruce con la Avenida Guelatao, donde policías capitalinos resguardaban la escena del motociclista que murió luego de ser embestido por un vehículo de carga.

Los agentes escucharon al conductor del vehículo de alquiler con placas CO5-BAR y solicitaron la ayuda médica al suponer que estaba sufriendo un paro cardíaco.

Javier se sentó en una banqueta y se tocaba el pecho, por lo que algunos curiosos trataron de darle primeros auxilios.



Por casi una hora, el taxista espero una ambulancia y a paramédicos que le pudieran salvar la vida, pero cuando llegaron, el ruletero permanecía recostado por completo sobre la vía pública… ya había fallecido.

Javier fue víctima de un infarto fulminante, pero la demora de la ambulancia indignó a las personas que trataron de ayudarlo para que no muriera, pues expresaron que si hubieran sido más rápidos lo habrían salvado.

Curiosos y reporteros que cubrían la nota, trataron de auxiliar al taxista, pero les fue imposible.

Las escenas eran trasmitidas en vivo por algunas televisoras, lo que casuó mayor indignación entre la población, la falta de respuesta de las autoridades capitalinas, en estos casos.

Al lugar llegó su esposa y le lloraba al cuerpo inerte mientras lo abrazaba.

Los Servicios Periciales que hicieron el levantamiento del cuerpo del motociclista de paso trasladaron al taxista muerto al anfiteatro.

50 minutos en llegar

El tiempo promedio que tarda en llegar una ambulancia para atender una emergencia médica en la Ciudad es de 50 minutos.

La falta de coordinación, demora en la atención hospitalaria y falta de recursos materiales y de personal, por las que el servicio es tan lento.

“Desgraciadamente no hay suficientes equipos, llámese ambulancia, llámese paramédicos para cubrir la extensión en la Ciudad, eso es lo que se va a resolver justamente y por el otro lado.

“Es un tema en el que no hay coordinación y no me refiero únicamente al Gobierno, sino a quienes desde el sector privado brindan este tipo de atención a emergencia”, dijo el Jefe de la Policía capitalina, Jesús Orta Martínez.



El funcionario detalló que el tiempo promedio es de 50 minutos, cuando el ideal es de 10 a 20 minutos, más cerca de cuatro horas en espera de poder ingresar al paciente a un hospital, debido a que están saturados.

Por ello, agregó, se busca un nuevo modelo para atender emergencias, en algunos casos, vía telefónica, como se hace en otros países.

“Una parte es sectorizarlo, otra parte es que muchas de las atenciones desde el mismo teléfono se pueden atender, nada más que tienes que tener personal especializado y capacitado para ello, son varias medidas que justamente vienen de buenas prácticas internacionales”, expresó.