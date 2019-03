Corey Johnson propone acabar con la MTA y que la Ciudad maneje el transporte público

El Presidente del Concejo Municipal pide al Estado que ceda el control de la agencia que maneja el Subway y los autobuses, para crear un nuevo sistema, llamado BAT

“Que se acabe la MTA y se cree una nueva agencia de transporte, manejada por la Ciudad de Nueva York y no por el Estado”. Esa es la propuesta que hizo este martes el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, durante su primer discurso sobre el ‘Estado de la Ciudad’, en cual criticó duramente la falta de acciones efectivas por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte para mejorar un sistema del que dependen más de 8 millones de neoyorquinos.

En el discurso, ofrecido en la Guardia Community College y en el que sonó con mucha fuerza política, el líder del organismo legislativo municipal le pidió al gobernador Andrew Cuomo que entregue el control del transporte a la Gran Manzana, pues bajo su manejo, la situación va camino al abismo.

“Nunca le interesará a ningún gobernador poner las necesidades de la ciudad por encima de las necesidades del resto del estado. Pero siempre será el mejor interés de cualquier alcalde proteger a la ciudad”, dijo Johnson, quien agregó que la MTA se ha convertido en un organismo sin control, sin responsabilidad, al mejor estilo de un “Frankenstein de subsidiarias de tránsito” con 3,000 personas en su oficina principal.

“El Estado usa a la Ciudad como alcancía. Hacemos contribuciones, pagamos la mayoría del presupuesto de operaciones y en la junta directiva de 17 miembros solo nos dan cuatro sillas sin mucho poder para decidir”, dijo Johnson, explicando que su oficina creó todo un proyecto para clausurar la MTA y crear una nueva oficina a la que quisiera llamar BAT (Big Apple Transit).

El Presidente del Concejo explicó que el transporte público de Nueva York necesita reestructurarse, no solamente en el asunto de trenes, sino también de autobuses, de recursos, de educación y de costos.

“Tenemos los autobuses más lentos de todo el país (…) no necesitamos más paneles de académicos ni conferencias de prensa. Tenemos que tener el control de nuestro sistema de transporte y sé que podemos arreglar los problemas si nos dan ese control”, dijo Johnson. “Me dicen que soy ambicioso, que nunca va a pasar, pero tenemos que cambiar la manera de ver los problemas y si no hacemos cambios ya sabemos lo que va a pasar”, enfatizó el líder demócrata, agregando que el costo del tren debería ser de $1.40 y que con su plan podría pensarse al menos en congelar las tarifas, tal vez disminuirlas o por qué no hasta eventualmente eliminarlas.

El jefe del Concejo agregó que un nuevo organismo, controlado por la Administración municipal, debería designar a un diputado especial encargado de tener a su mando a la nueva autoridad de transporte junto al Departamento de Transporte y la Comisión de taxis y Limusinas.

Posturas divididas sobre la propuesta

Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, manifestó su respaldo a la propuesta de Johnson. “Creo que el momento de trabajar alrededor de esa iniciativa llegó ahora, porque hemos visto que siguen los problemas con el sistema de transporte y no hay mejor manera de hacerle frente que si los manejamos nosotros mismos”, manifestó el político dominicano, destacando que en otros campos, como la educación, la Ciudad ha tenido avances significativos desde que se le dio a la Alcaldía el control sobre las escuelas.

“Ese es el mejor ejemplo para demostrar que cuando nosotros trabajamos directamente en nuestras necesidades, obviamente con ayuda del Estado, podemos lograr mejores progresos y espero que el Gobernador y los entes estatales que tengan que ver con la MTA entiendan que deben apoyar lo que de verdad es mejor para la gente y no pensando en otros motivos”.

Juan Restrepo, de la organización Alternativas de Transporte, quien estuvo en el discurso del Presidente del Concejo, también se mostró interesado en que la propuesta de Johnson sea tenida en cuenta para buscar soluciones efectivas a la crisis de transporte o como punto de partida para otras rutas de acción.

“La propuesta del concejal Johnson suena muy bien y creo que el Gobernador debería pensar en los intereses de los usuarios que ya no aguantan más esta situación y si no es esta la solución, debe proponer un plan efectivo, pero creo que aquí tenemos una propuesta completa”, dijo el activista. “Lo único que no me gusta es el nombre de la agencia que reemplazaría a la MTA, pues creo que BAT (Big Apple Transportation) suena demasiado turístico”.

Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance, no se mostró a favor de la idea de Johnson y aseguró que lo que urge es meterle mano a los problemas actuales inmediatamente, y eso ahora es responsabilidad estatal.

“En este momento la crisis que enfrentamos es un sistema de metro en deterioro. Y actualmente eso es responsabilidad del estado. Primero, aprobemos el plan de tarifas de congestión en el presupuesto estatal y luego hablemos sobre cómo asegurarnos de que el metro nunca se vuelva a derrumbar”, dijo la activista.

Asimismo, Nick Sifuentes, de la organización Tri State Transportation Campaign, dijo: “En este momento, con menos de treinta días hasta la fecha de finalización del presupuesto estatal, todos los ojos están puestos en Albany para financiar la MTA. Después de eso, deberíamos tener una discusión real sobre la mejor manera de apoyar y reformar a la MTA en el futuro, y La cuestión del control de la ciudad de nuestros trenes subterráneos y autobuses debería estar en la mesa”.

Dani Lever, vocero de la oficina del gobernado Cuomo, prefirió no referirse al ambicioso plan de Johnson, y sin explicar si era una ironía o a que se refería exactamente, se limitó a decir, a través de un comentario que: “La Ciudad ya es dueña del sistema de transporte de Nueva York”.

Entre tanto, la Administración De Blasio optó por no pronunciarse sobre la solicitud, pues luego de reiterados intentos por conseguir su postura, sus voceros no respondieron a ninguno de los mensajes enviados por El Diario.

Datos del Subway y autobuses