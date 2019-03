Estructura y orgullo, claves para los adolescentes en ruta al college

En Advanced Math & Science IV Charter School (AMS IV) –parte de la red de New Visions, una organización sin fines de lucro que apoya a cientos de escuelas públicas de todos los niveles– la preparación para el college comienza en 9o. grado

Ubicada en el corazón de Jamaica, Queens, Advanced Math & Science IV Charter School (AMS IV) busca que sus estudiantes de high school egresen con las herramientas indispensables para ir al College.

Parte de esos componentes son la estructura y el orgullo, explicó la directora, Sharon John. La estructura y el orgullo se manifiestan en cuestiones básicas como el uso de uniforme y en los valores de la Perseverancia, Respeto, Integridad, Disciplina e Inteligencia (PRIDE, por sus siglas en inglés).

AMS IV está abierta para estudiantes de al menos 15 años que ya han completado el 7o. Grado o que están retrasados al menos un grado y es ideal para aquéllos que han tenido dificultades o están en riesgo de fracaso escolar. Es parte de la red de escuelas públicas y charter administradas por New Visions, una organización que ha creado 134 escuelas públicas en la Ciudad de Nueva York desde 1993.

Existen ocho escuelas AMS y de Humanidades en El Bronx, Brooklyn y Queens, en las cuales estudian más de 3,000 alumnos.

La organización apoya una red de escuelas secundarias tradicionales charter y, las que como su nombre lo indica, tienen un currículo que refuerza las ciencias y matemáticas.

En total apoyan a 346 escuelas, de las cuales diez son charter de nivel secundario. New Visions opera, administra y apoya en todos los aspectos operativos y mejoras, beneficiando a 3,800 alumnos; además apoyan a 32 escuelas de distrito adicionales en las cuales se benefician a 20,200 estudiantes.

Existen apoyos para 70 “Affinity Group Schools”, en las cuales New Visions es el principal socio sin fines de lucro y 234 Community Renewal Schools, o escuelas de distrito de todos los grados para las cuales aporta herramientas de administración, beneficiando a 121,600 estudiantes.

AMS IV se promociona como una escuela pequeña, orientada a la familia y la comunidad, “donde todos saben cómo se llaman y donde los estudiantes descubren por ellos mismos y trabajan para desarrollar su más grande potencial académico, mientras se preparan para el éxito más allá de la secundaria”.

Desarrollo de habilidades

AMS IV sirve en el Distrito Escolar No. 27 y actualmente cuenta con 474 alumnos, muchos de los cuales son de origen caribeño y latino. Según las cifras demográficas la población estudiantil se divide en africana-americana 71%, hispana 16%, asiática 8% y blanca 1%.

Uno de los aspectos que más enfatizan, explicó la directora, son las actividades enfocadas al college y la vida real (college oriented); por ejemplo las visitas a los colleges comienzan en 9o. Grado, así como los estudiantes senior tienen la oportunidad de realizar pasantías y observaciones profesionales (job shadowing).

Además ofrecen múltiples cursos avanzados de matemáticas, inglés, estudios sociales, tecnología, artes así como cursos AP (Advanced Placement) de ciencias ambientales y música, así como opciones de aprendizaje remoto (online) y más de una docena de actividades estudiantiles con la opción de participar en equipos de basquetbol y fútbol de la Public School Athletic League (PSAL).

Estos cursos especializados dan a los jóvenes una preparación avanzada, aunque eso no disipa las dudas e inseguridades normales de la edad. “La universidad está a la vuelta de la esquina y, en su mayor parte, estoy listo para ello, pero tengo algunos temores al respecto. Me pregunto “¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no alcanzo mis expectativas? ¿Qué pasa si decepciono a mis padres?

Hay mucha presión para tener éxito a medida que voy creciendo desde la adolescencia hasta la edad adulta. También soy el mayor de mis hermanos, así que también siento que tengo que dar un buen ejemplo”, escribió en el blog de la escuela el alumno Kevin de Los Ángeles.

“Se requiere mucha reprogramación, compromiso y sacrificio de mi tiempo libre para garantizar que sea productivo y me ocupe de mis responsabilidades. Me alegro de haber aprendido a hacer sacrificios a una edad temprana, así que cuando vaya a la universidad no será una sorpresa. Me he enterado de que nada asombroso es fácilmente alcanzable sin algún tipo de sacrificio, que es lo que me motiva a nunca renunciar y seguir, a toda costa”, puntualizó.

Open house