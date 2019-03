Un plan (de ahorro) para estudiar

El dinero que se deposita en las cuentas 529 se invierten en fondos que lidian de distinta manera con el riesgo. Hay planes que invierten más en renta variable (acciones, que son más volátiles) y otros que apuestan más por renta fija o bonos.

Con una cartera en la que pesen más las acciones se suele tener mejor rendimiento cuando la Bolsa sube y más pérdidas cuando baja. Y recuerde, estos ahorros no están garantizados a no ser que se destinen a otro tipo de inversiones bancarias cubiertas por el FDIC o Fondo de Garantía de Depósitos y que no suelen ser muy rentables. Estos últimos están dirigidos a personas que tienen una aversión alta al riesgo.

Las carteras con más bonos se aprecian menos pero también suelen registrar menos pérdidas.

La estrategia de inversión se puede hacer evolucionar conforme a la edad del beneficiario. Cuanto más joven es más se puede arriesgar (más inversiones en acciones y menos en bonos) porque hay más tiempo para multiplicar las ganancias. Según el beneficiario se acerca al objetivo educativo que se quiere financiar, digamos los 18 años, se puede ir cambiando la cartera a una menos arriesgada para mantener las ganancias sin riesgo.

¿Impide ese dinero tener ayudas?

Cuando se solicita ayuda financiera (becas, préstamos…) para la universidad se determina qué parte del costo puede pagar la familia basado en los ingresos y los activos de esta.

Aunque la metodología varía en términos generales la cuenta 529 es considerado como un activo si uno de los padres es el dueño de la cuenta y no pesa tanto en el cómputo de bienes como si la cuenta fuera del estudiante.

En el caso de las cuentas de los abuelos, estas no cuentan en el cómputo de bienes pero los desembolsos si se consideran ingresos el año siguiente. En este sentido hay que calcular cuándo es mejor retirar el dinero.