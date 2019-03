Monumentos para honrar a mujeres destacadas en Nueva York

Entre las nominadas está la hispana Helen Rodríguez Trías, pionera en pediatría y salud pública

NUEVA YORK.- La Administración De Blasio anunció este miércoles que erigirá cuatro monumentos para honrar a las mujeres que con su trabajo, contribuyeron a la ciudad de Nueva York. Entre ellas se distinguirá a la hispana Helen Rodríguez Trías (1929-2001) que fue pionera en pediatría y salud pública.

El anuncio fue hecho por la primera dama Chirlane McCray y la ex vicealcaldesa Alicia Glen, como parte de She Built NYC, una iniciativa para honrar a las mujeres pioneras mujeres al tiempo que aborda la ausencia de estatuas femeninas en Nueva York y en el marco de las celebraciones del Mes de la Mujer.

Las cuatro mujeres hicieron contribuciones extraordinarias a la sociedad neoyorquina y fueron nominadas por el público como parte de una convocatoria abierta realizada el año pasado, se informó a través de un comunicado.

Los monumentos incluyen a más de la doctora Helen Rodríguez Trías a Billie Holiday, Elizabeth Jennings Graham y Katherine Walker. La iniciativa de honrar a mujeres marca un paso importante hacia la creación de una colección más dinámica, diversa e inclusiva de obras de arte públicas permanentes en los cinco condados.

“No podemos contar la historia de la ciudad de Nueva York sin reconocer las valiosas contribuciones de las mujeres que ayudaron a construirla y darle forma”, dijo la Primera Dama Chirlane McCray. “Los monumentos públicos deben contar la historia completa e inspirarnos a realizar nuestro potencial, no cuestionar nuestro valor. Al honrar a estos cuatro pioneros de hoy, los neoyorquinos tendrán la oportunidad de ver a mujeres poderosas que hicieron historia recibir el reconocimiento que merecen”.

El monumento a la doctora Rodríguez estará cerca del Hospital Lincoln donde ella era el jefa del departamento de pediatría del hospital y abogó por una mejor atención médica para las comunidades de color en las que trabajaba la institución.

“Estamos extremadamente agradecidos por las contribuciones que la doctora Rodríguez Trías hizo al Lincoln y a la comunidad del sur de El Bronx. Este monumento es un tributo merecido a su trabajo”, dijo Milton Nunez, CEO del Hospital Lincoln.

La doctora Rodríguez Trías a lo largo de su carrera se centró en temas como los derechos reproductivos y la atención y prevención del VIH / SIDA; ella hizo este trabajo en nombre de las mujeres y los niños, especialmente los de las comunidades pobres y minoritarias. Se convirtió en la directora médica del Instituto del SIDA del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la primera directora de latina en la Asociación Americana de Salud Pública (APHA).

“Cuando lanzamos She Built NYC, prometimos que esto no sería un ‘hecho’. El anuncio de hoy marca una acción real por parte de la Ciudad de Nueva York para garantizar que nuestro ámbito público ejemplifique a las diversas y exitosas mujeres que hacen que esta ciudad sea tan grande”, dijo la ex vicealcalde Alicia Glen.

El monumento a Billie Holiday estará cerca del Queens Borough Hall. Fue una de las cantantes de jazz más famosas de todos los tiempos. Su carrera ayudó a definir la escena de jazz “swing sing” de Nueva York y a desafiar las barreras raciales.

Holiday fue una de las primeras mujeres negras en cantar con una orquesta blanca, se lanzó sola para ganar la fama con Strange Fruit, una poderosa canción de protesta sobre el linchamiento, nombrada por la revista Time “la canción del siglo” (1999). Su carrera fue reconocida por cuatro Grammy póstumos e inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll.

A la vez, el de Elizabeth Jennings Graham será montado en el corredor de la avenida Vanderbilt cerca de Grand Central Terminal, en Manhattan. Jennings desafió la segregación racial un siglo antes del moderno movimiento de derechos civiles. El 16 de julio de 1854, la maestra de 27 años abordó un tranvía que no aceptaba a los afroamericanos como pasajeros. Cuando el conductor la confrontó, ella se negó a irse hasta que la policía la retirara por la fuerza.

El monumento a Katherine Walker estará en el ferry de Staten Island. Ella es considerada la guardiana del faro de Robbins Reef durante casi tres décadas, se le atribuye la salvación de al menos 50 personas y el mantenimiento de la luz que guió a innumerables barcos a un paso seguro a través de Kill Van Kull, el canal de navegación entre Staten Island y Bayonne, Nueva Jersey.

Una de las pocas mujeres que guardaban el faro en la historia de Estados Unidos, rompió las barreras en un campo dominado por hombres y crió a sus dos hijos en el faro, remando de un lado a otro para asistir a la escuela en Staten Island.

She Built NYC comenzó con una convocatoria abierta al público para que nominara a mujeres, grupos de mujeres o eventos que involucren a mujeres que impactaron significativamente la historia de la ciudad de Nueva York. A través del sitio web women.nyc, el público presentó cerca de 2,000 nominaciones. El noventa y ocho por ciento de los encuestados dijo que les gustaría ver a una mujer honrada que estuviera comprometida con la reforma social o la justicia. La palabra utilizada con mayor frecuencia en las nominaciones fue “primera”, seguida de “líder” y luego “defensor”. Un panel asesor con personas que representan una amplia gama de experiencia y antecedentes ayudó a refinar la lista de y proporcionó recomendaciones a la Ciudad.