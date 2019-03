Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta de las canciones del salsero Tito Nieves en Brooklyn y de un concierto de bachata con Joe Veras en El Bronx. Aprovecha también para visitar una muestra que reúne 60 obras del pintor español Joan Miró en el MoMa o asiste a la presentación de dos unipersonales en el Teatro Círculo

Jueves 7

Libros: Cristina Morató

La escritora y periodista española Cristina Morató ofrecerá una charla sobre su libro ‘Divina Lola’, que contará con la participación del cónsul Juan José Herrera de la Muela, agregado cultural del Consulado de España en la ciudad. La obra es una biografía sobre la bailarina de flamenco Lola Montes. Morató es además autora de los libros ‘Viajeras intrépidas y aventureras’ y ‘Las damas de Oriente’. Esta actividad es gratuita y se realizará en Porcelanosa, en el 202 Quinta avenida, de la calle 25, a partir de las 7 p.m.

Muestra: Arte en papel

Desde hoy y hasta el día 10 puedes asistir a la quinta edición de la muestra de arte ‘Art on Paper’ que reunirá los trabajos de cien galerías de arte contemporáneo. Las galerías mostraran trabajos creados esencialmente en papel. Además de la muestra también habrá una instalación en gran escala construida con papel. En el Pier 36 en Manhattan. Información: http://www.thepaperfair.com

Concierto: The Terraza Big Band

Vive una noche de jazz en Queens de la mano de The Terraza Big Band. El colectivo, compuesto por 18 artistas locales, estará en Terraza 7 interpretando un repertorio original. Esta banda está bajo la codirección de Michael Thomas, compositor y quien toca además el saxofón y de Edward Pérez compositor y bajista. A las 8:30 p.m. Precio de admisión: $15. Información: http://www.terrazabigband.com

Ejercítate al aire libre

Respira aire fresco y llénate de energías durante una rutina de ejercicios en el Fort Tryon Park, en la que podrás caminar y realizar diversos movimientos de estiramiento. Esta actividad se realiza todos los martes, jueves y sábados y se repetirá hasta el día 30 de mayo. De 7:30 a.m. a 8:30 a.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 8

Concierto: noche de bachata con Joe Veras

Comienza el fin de semana a ritmo de bachata con las canciones de Joe Veras. El artista dominicano tiene un extenso repertorio de temas que de seguro te pondrán a bailar sin parar, entre los que figuran ‘Que se mueran de envidia’, ‘Yo por tu amor’, ‘Inténtalo tú’ y ‘Se te nota’. En Patron Night Club, 1465 Jerome Ave, Bronx, a partir de las 10 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Alea

Acompaña a la cantautora colombiana María Alejandra Jiménez González en una singular presentación que mezclará los más diversos ritmos latinoamericanos. La artista, mejor conocida como Alea, interpretará sus composiciones a ritmo de cumbia, vallenato, jazz y pop. A partir de las 8 p.m., en Guadalupe Inn, ubicado en 1 Knickerbocker Avenue at Johnson Street, Brooklyn. Admisión: $10. Información y reservaciones: 718 366-0500

Concierto: Cristina Morrison

La cantante ecuatoriana Cristina Morrison presentará su nuevo álbum ‘Impredecible, voces de mujer’ (Unpredictable, women’s voices) en the Cell Theatre. Esta es la primera producción en español de la artista que reúne en el disco canciones clásicas del cancionero latinoamericanos a ritmo de jazz. A partir de las 8:30 en The Cell, 338 West 23rd Street, Chelsea, Manhattan. Información: http://www.thecelltheatre.org

Un día de empoderamiento femenino

Intégrate a la celebración de la primera cumbre anual de mujeres titulada ‘Realinear, restaurar y reclamar tu espacio’. Este evento promete desconectarte del estrés de la rutina compartiendo con mujeres emprendedoras. Durante el encuentro podrás disfrutar de una sesión de meditación, charla motivacional y refrigerios, entre otras atracciones. De 10 a.m., a 3 p.m. En Hub Seventeen, ubicado en el 114 5th Avenue. Entradas: http://www.eventbrite.com

Concierto: Andy Ordoñez & Bodoma

Déjate envolver por los sonidos de la cultura garífuna en un concierto junto a Andy Ordoñez & Bodoma. Ordoñez, nativo de El Bronx y de origen garífuna, integra desde muy temprana edad la banda Bodona Cultural Band creada por su padre. En el 2015 presento su primer álbum ‘Mi tradición’ y añadió a su trayectoria un nuevo disco, disponible en plataformas digitales, titulado ‘Evolución de la música garífuna’. En Terraza 7, a las 9:30 p.m. Información: http://www.terraza7.com

Sábado 9

Concierto: Tito Nieves

Canta y baila a ritmo de salsa con el sonero Tito Nieves, uno de los más destacados exponentes en este género. El artista es conocido por temas como ‘Sonámbulo’, ‘El amor más bonito’ y ‘Fabricando fantasías’. En Grand Prospect Hall a partir de las 8 p.m. En el 263 Prospect Avenue, en Brooklyn. Entradas en: http://www.bandsintown.com

Domingo 10

Exhibición: Joan Miró: Birth of Worlds

Explora la muestra ‘Joan Miró: The Birth of the World’ en el tercer piso del Museo de Arte de Moderno (MoMa). La exhibición que se presentará hasta el 15 de junio abarca 60 piezas del pintor y escultor español. La obra del artista incluye pinturas en lienzo en gran escala y trabajos en papel, entre otros. Se trata de piezas creadas entre 1920 y 1950. En el 11 West 53st, en Manhattan. El Museo de Arte Moderno esta abierto los 7 días de la semana en horario de 10:30 a.m., a 5:30 p.m. Información: http://www.moma.org