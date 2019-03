Soldado que mató al terrorista 11S Osama bin Laden prevé final sangriento para Maduro en Venezuela

Terminará "secuestrado o ejecutado", pronosticó Robert O'Neill sobre el líder chavista

“Por más que me gustaría ver una salida no violenta, me parece que el final de (Nicolás) Maduro va a ser muy sangriento”, afirmó en entrevista con Fox News Robert O’Neill, soldado veterano de Estados Unidos y miembro del grupo de élite de los Navy SEALs que participó de la cacería y muerte del líder terrorista Osama Bin Laden, en 2011.

El soldado de élite aseguró que “algo tiene que cambiar” en Venezuela, pero que no ve ninguna voluntad por parte del líder chavista aferrado al poder, pese a que su presidencia ha sido considerada ilegítima por el Parlamento de Venezuela y los gobiernos EEUU, Canadá, Japón, Australia, Israel y la mayoría de América Latina y Europa.

“Mientras baila salsa, el pueblo se está comiendo a sus mascotas”, describió horrorizado O’Neill, quien dejó el ejército en 2012. Luego en 2017 publicó su libro “The Operator: Firing the Shots that Killed Bin Laden” (El Operador: Los tiros que mataron a Bin Laden), sobre la cacería en Paquistán del líder saudita de Al Qaeda, responsable de los ataques del 11S en 2001.

Para él, Maduro es “un dictador arrogante” que “ama el poder” y no parece estar dispuesto a darse por vencido, por lo que vaticinó que terminará “secuestrado o ejecutado”.

El ex soldado afirmó que aún así espera que el gobierno de Donald Trump no decida enviar tropas al territorio venezolano y que funcione una negociación que termine con Maduro asilado en el exterior, citó el portal Infobae.

Trump ha dicho varias veces que la opción militar “está en la mesa”, pero por ahora se ha limitado a imponer sanciones para intentar forzar su salida.

“Mejor que se busque una playa para su retiro y no que termine en la playa de Guantánamo“, le advirtió días atrás a Maduro el asesor de seguridad nacional John Bolton, en referencia a la base militar estadounidense.

El 23 de enero el jefe del parlamento, el ingeniero Juan Guaidó, declaró ilegal la presidencia de Maduro y asumió el poder citando la Constitución de Venezuela.

En tanto, Rusia, China, Irán, Cuba, México, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte, Italia, Uruguay, Turquía y hasta la organización terrorista Hezbolá han ratificado la autoridad de Maduro.