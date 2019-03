Roberto Carlos rompe con sus propios esquemas

El astro brasileño, conocido también como ‘El Rey’, ofrecerá un concierto este jueves en el Radio City Music Hall como parte de su gira ‘Amor sin límite

El cantautor Roberto Carlos viene a seducir a Nueva York con una propuesta musical en la que reafirma su pasión por el idioma español y rompe sus propios esquemas.

El astro brasileño, que tiene una trayectoria próxima a cumplir seis décadas, hará una parada en la ciudad este jueves 14 de marzo como parte de su gira ‘Amor sin límite’, el primer disco completamente en español y con canciones inéditas que presenta en los pasados 25 años.

“Tengo una expectativa muy grande con el concierto en Nueva York porque hace mucho tiempo que no voy a la ciudad. Pienso que he seleccionado las canciones que el público espera y mi deseo es que les guste”, agrega el intérprete de icónicas baladas románticas, que estuvo de gira en Estados Unidos hace cinco años.

Al hablar del álbum que da título a su recorrido y que presentó a mediados del año pasado, explica que la producción le ha dado grandes alegrías porque le permitió colaborar con artistas hispanos y experimentar con nuevos sonidos. Y es que el cantante que funde percusión, guitarra, salsa y mambo en este disco a través del tema ‘Que yo te vea’, colaboró en duetos con Alejandro Sanz y Jennifer López.

“Este disco es diferente a todo lo que he hecho antes y me gusta mucho el resultado. El álbum cuenta con compositores hispanos, algo que no había ocurrido antes. Es el primer disco completo en español en mucho tiempo, pero no he estado ausente, he presentado al público canciones en español por separado. Nunca me he alejado de este idioma”, subraya.

Roberto Carlos, también conocido como ‘El Rey’, ha sido cuatro veces ganador de Latin Grammy y ganador en una ocasión del Grammy anglosajón. Tiene entre sus méritos cifras récord en la venta de discos y ha grabado cerca de 60 álbumes. Pero para el intérprete de temas como ‘Lady Laura’, ‘Cóncavo y convexo’ y ‘Un millón de amigos’, el título no representa la manera como se siente y confiesa con humildad lo que piensa cada vez que escucha este apelativo.

“Nunca me he sentido como un ‘Rey’, en principio cuando escuchaba que me llamaban así me quedaba sin palabras, sin saber que responder. Asumo este título simplemente como una gran muestra de cariño de la gente que me quiere”, subraya el intérprete de ‘Amada amante y ‘Detalles’.

Al hablar del comienzo de su carrera, explica que su mayor anhelo era cantar profesionalmente pero que nunca tuvo grandes ambiciones. Su mamá, por su parte, soñaba con que fuera a la universidad y estudiara medicina.

“Mi mamá quería que yo fuera médico y yo llegué a contemplar la idea, pero un día le dije que ya no quería estudiar medicina, que solo quería cantar. Es una dicha que ella me siguió apoyando en todo. Igual siempre me he sentido afortunado porque he logrado mucho más de lo que jamás imaginé”, comenta el cantante.

Para Roberto Carlos la clave en el éxito de sus canciones responde a la manera como asume su trabajo y explica que sus colaboradores podrían fácilmente confirmar un aspecto que le ha marcado a lo largo de toda su trayectoria.

“Pienso que el respaldo del público ha sido resultado de mucha dedicación y pasión por lo que hago. Cuando para otros ya terminó el trabajo con un disco, yo todavía encuentro aspectos que mejorar, que cambiar y entro una y otra vez al estudio. Todavía hasta la fecha sigo haciéndolo y escucho siempre los mismos comentarios: ‘Roberto, estas exagerando, ya sal del estudio’. Mi objetivo ha sido siempre el mismo, entregar lo mejor de mí al público, eso algo que nunca cambiará”, concluye.

En detalle

Qué: Roberto Carlos en concierto

Cuándo: jueves 14 de marzo a las 8 p.m.

Dónde: Radio City Music Hall

Información: http://www.ticketmaster.com