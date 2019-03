Trump pierde la razón y dice que su “emergencia nacional” está por encima de la constitución

Trump pidió a los republicanos que voten a favor de su emergencia nacional y olviden la constitución

A pocos días que se lleve a cabo la crucial votación en el Senado en contra de la emergencia nacional de Donald Trump el primer mandatario sorprendió a todos con su última súplica a los senadores republicanos.

El presidente dijo este lunes que la Constitución de los Estados Unidos importaba menos que su declaratoria de emergencia nacional como solución para conseguir la financiación de su muro fronterizo.

El presidente advirtió a los senadores republicanos que voten en contra de la resolución que puede poner fin a la declaración de emergencia nacional que emitió el mes pasado para construir el muro, luego de que el Congreso se negara a incluir una partida de $5,700 millones de dólares para su construcción.

“Los senadores republicanos tienen un voto muy fácil esta semana”, escribió Trump en Twitter. “Se trata de la seguridad fronteriza y el muro (detener el crimen, las drogas, etc.), no la constitucionalidad y el precedente. Es un problema positivo del 80%. Los Demócratas son 100% Unidos, como es habitual, en una emisión del 20%, Fronteras Abiertas y Crimen. ¡Mano dura Republicanos!

Republican Senators have a very easy vote this week. It is about Border Security and the Wall (stopping Crime, Drugs etc.), not Constitutionality and Precedent. It is an 80% positive issue. The Dems are 100% United, as usual, on a 20% issue, Open Borders and Crime. Get tough R’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019

Por su parte el vicepresidente Mike Pence, la directora de asuntos legislativos de la Casa Blanca, Shahira Knight, y un abogada principal del Departamento de Justicia están liderando un acercamiento “uno a uno” a los republicanos del Senado, dijo una fuente cercana al proceso, reportó The Hill.

Se estima que el Senado vote sobre la medida el jueves, la cual hasta ahora tiene 15 senadores republicanos que se han expresado en contra de la movida política de Trump. No obstante hoy todos los senadores del partido de Trump están bajo la presión de la Casa Blanca que queire que cambien sus votos.

Por último expertos legales y usuarios de en las redes se tomaron Twitter en la noche del lunes para criticar y arremeter contra Trump por sugerir que su emergencia nacional está por encima de la constitución de EEUU.

So the Constitution doesn’t matter? The Supreme Court disagrees. — Renato Mariotti (@renato_mariotti) March 11, 2019

“I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.” — Moltted Duck (@molttedduck) March 11, 2019

The Supreme Court disagrees until, Mr. bought and paid for, Kavanaugh votes to support tRump and disregards the constitution. — shawnoconnor (@aubribella833) March 11, 2019