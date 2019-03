En silla de ruedas uno de los más queridos actores de Harry Potter

View this post on Instagram

El actor Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) ahora está confinado en una silla de ruedas debido a un dolor paralizante por su osteoartritis. Robbie fue invitado al lanzamiento de "Hagrid's Magical Creatures" en Universal Orlando. Actualmente está esperando una cirugía de rodilla que podría cambiarle la vida o dejarlo así como esta sin poder caminar definitivamente 😪. . . . . . . #FantasticBeasts #CrimesOfGrindelwald #WizardingWorld #AnimalesFantásticos #HarryPotter #potterheads #Potter #Hogwarts #jkrowling #hp #potterico #hagrid #robbiecoltrane