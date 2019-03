La Ciudad obtiene malas calificaciones en implementación de leyes contra acoso a inquilinos

El Caucus progresista del Concejo Municipal y la Coalición Stand for Tenant Safety criticaron a la Administración De Blasio por fallar en su obligación de aplicar las normativas como se debe

En el 2017 el Concejo Municipal aprobó un paquete de leyes que tenía como fin proteger a los inquilinos de Nueva York contra la proliferación de tácticas ilegales como obras de construcción en los edificios, usadas por algunos caseros de la Gran Manzana para hostigar, intimidar, aburrir, acosar y eventualmente desalojar a arrendatarios vulnerables.

Y aunque en el papel las iniciativas prometían convertirse en herramientas útiles para garantizar los derechos de los inquilinos, en su implementación la Ciudad no ha hecho lo propio y ha tenido serias fallas, faltando a su obligación.

Así lo denunciaron este jueves el Caucus Progresista del Concejo Municipal y la coalición “Stand for Tenant Safety” (STS), tras presentar un boletín de calificaciones, producto del análisis de la implementación de 12 nuevas leyes, y una adicional sobre la creación de un defensor del inquilino, en el que advierten que la Ciudad no aprobó las asignaturas que tenía pendientes.

“Esta nueva tarjeta de informe detalla lo que ya hemos escuchado de los residentes de nuestros distritos: la Ciudad no está brindando la aplicación que necesitamos para que nuestras leyes de protección de inquilinos sean efectivas”, dijo la concejal Carlina Rivera, del Bajo Manhattan, donde abundan las quejas de inquilinos por obras de construcción en sus edificios. “Han pasado dos años desde que se aprobaron estas leyes de cambio en el juego, y todavía un tercio de estas medidas está recibiendo calificaciones de ‘D’ o ‘F’ en su cumplimiento. Eso es inaceptable, y pido a esta Administración que proporcione los recursos que necesitan nuestros inquilinos, incluido el suministro de mayores niveles de personal para la Unidad de Cumplimiento en Tiempo Real y la Oficina del Defensor de Inquilinos”.

Ben Kallos, presidente del Caucus Progresista, se fue lanza en ristre contra las agencias locales y aseguró que las razones principales por las que se aprobaron las leyes de seguridad de los inquilinos fue dar a la Ciudad las herramientas para evitar que los malos caseros descuidaran sus propiedades y pusiera a los inquilinos en riesgo, y eso no se está cumpliendo a cabalidad.

“Aprobamos esas leyes para garantizar que los infractores reincidentes que no pagan sus multas fueran castigados. Pero es una pena que un año después, la Ciudad aún no haya comenzado a implementarlas”, dijo el líder del Concejo. “¿Cómo se supone que debemos ayudar a los inquilinos si las leyes que aprobamos para mejorar su calidad de vida no se aplican? Insto a la Administración a que haga de las leyes una prioridad y las ponga en vigencia para proteger a los inquilinos de Nueva York”.

La concejal Margaret Chin, otra de las promotoras del paquete de leyes aprobado, criticó a la Administración De Blasio por no haber cumplido en su obligación de poner en marcha todas las reformas, de manera sólida y con transparencia.

“Instamos a esta Administración a hacer su parte para asegurarnos de que más propietarios sin escrúpulos como Jared Kushner, quien mintió en las solicitudes sobre la presencia de inquilinos con alquileres regulados y los expulsó por acoso de la construcción, sean responsabilizados por lo que hacen”, dijo Chin. “La ley que copatrociné, la Ley 149, exige una mayor supervisión de la Ciudad sobre las solicitudes auto certificadas para la construcción, especialmente en edificios propiedad de propietarios con un historial de acoso”.

Helen Rosenthal, miembro del Caucus Progresista, manifestó que la evaluación, hecha al estatus de las leyes, donde se tuvieron en cuenta variables como la puntualidad, el desarrollo de capacidades, la transparencia, la eficacia y la experiencia de las coaliciones que trabajan directamente con los inquilinos, revela tristemente que hay mucho trabajo pendiente por hacer.

“La construcción como hostigamiento está muy extendida en la ciudad de Nueva York, y el Departamento de Edificios debe tomar la iniciativa de proteger a los inquilinos contra los propietarios depredadores”, dijo Rosenthal.

Dentro de las nuevas leyes, que incluyen reformas a las prácticas en el Departamento de Edificios y el Departamento de Finanzas, como planes de protección de inquilinos, una oficina dedicada a defender a los arrendatarios, y una unidad de cumplimiento en tiempo real, al igual que aumento de multas y penalidades a caseros, entre otras, tan solo 2 leyes obtuvieron una calificación de A y 2 de B. Del resto de leyes, 5 fueron calificadas con C, 2 con D y 2 más con F.

Johana Ibarra, residente de un edificio del Bajo Manhattan, pidió a la Ciudad que garantice más protecciones a los inquilinos, a fin de poner freno a los caseros abusivos.

“Nosotros llevamos más de 20 años viviendo en este apartamento y el casero no cumple con las responsabilidades y ha cometido abusos contra nosotros, por lo que sería positivo tener más protecciones”, dijo la joven.

Estas son las calificaciones que recibió cada una de las leyes en su implementación