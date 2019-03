AMLO declara el fin de la “pesadilla”, el neoliberalismo en México

El presidente mexicano apoya impulsar un Plan Nacional de Desarrollo que no dependa de un modelo del extranjero

CIUDAD DE MÉXICO – El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio por terminada ayer la política neoliberal y anunció los lineamientos del programa que regirá su gobierno.

“Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal, declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica, de pillaje, antipopular y entreguista.

“Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”, manifestó.

En la clausura de los foros nacionales “Planeando juntos la transformación de México”, planteó la necesidad de construir y poner en práctica una propuesta que haga viables desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre sectores sociales.

“Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social”, señaló en el Salón Tesorería ante integrantes del gabinete e invitados especiales.

López Obrador llamó a consolidar un Plan Nacional de Desarrollo que no dependa de modelos ni recetas del extranjero, sino de las necesidades y realidades del país.

“Se guiaban los anteriores gobernantes de las recetas que enviaban desde el extranjero, de las llamadas reformas estructurales. Desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas, entre comillas.

“Porque al final de cuentas eran políticas que iban dirigidas a garantizar el bienestar de las minorías y a marginar a la mayoría de nuestro pueblo”, criticó.

Entre los lineamientos que regirán el nuevo programa señaló la honradez y la honestidad, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, economía del bienestar y que el mercado no sustituye al Estado.

“Que pensemos en que haya crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y del ingreso. Que eso en esencia es desarrollo. Que no nos quedemos sólo en aumentar los niveles de crecimiento económico, sino que siempre pensemos en el desarrollo”, puntualizó.

Otros “conceptos” del futuro plan son por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás ni afuera, no hay paz sin justicia, no intervención, no más migración por hambre o por violencia y ética, libertad y confianza.

En materia de seguridad, el tabasqueño subrayó que la paz es fruto de la justicia, por lo que no se va resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia sólo con el uso de la fuerza.

“Tenemos que atender las causas que originan la violencia, tenemos que reactivar la economía, crear empleos, que haya desarrollo, bienestar, atención a los jóvenes y de esa manera vamos a tener condiciones favorables para garantizar la paz y la tranquilidad”, expuso.

El Gobierno federal entregará el 30 de abril el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a la Cámara de Diputados, documento que integrará las propuestas planteadas en los foros regionales y nacionales.

“Como siempre suele pasar en estos casos la pregunta de nuestros adversarios va a ser: ‘¿y qué proponen?, ¿cuál es el modelo alternativo?’. Ahora nos toca, y esa es la respuesta, edificar lo que sigue.

“Con la conciencia de que lo que hagamos no sólo será por la regeneración de nuestra vida pública, sino inspiración para otros pueblos”, agregó el presidente.