La foto de Kim Kardashian sin maquillaje para enseñar la psoriasis de su rostro

La socialité ha batallado con la enfermedad desde 2011

Kim Kardashian compartió este domingo en una historia de Instagram las secuelas de la enfermedad en la piel que padece.

“Psoriasis matutina”, escribió la socialité en su publicación, en donde se ve su cara sin maquillaje y con manchas rojas.

En una selfie que publicó en febrero, la estrella usó un ungüento color oscuro en las zonas en las que tenía los brotes: ojos, mejillas, frente y barbilla.

“La psoriasis es la s-! “,La estrella bromeó, refiriéndose a la semejanza del producto con los desechos humanos.

Kardashian fue diagnosticada por primera vez con psoriasis durante un episodio de su reality Keeping Up With the Kardashians en 2011.

POR: Iván Josué Canela García