Fallece Migue Santa a los 51 años, integrante original del grupo ‘Los Chicos’

Amigo Migue que triste que te hayas ido tan temprano. Fuíste el amigo y compañero de una gran aventura con Los Chicos. Luego la vida te dió grandes alegrías y logros y me sentí feliz por tí. Hace 3 meses, en navidad tuvimos la suerte de vernos, siempre era un gusto compartir contigo. Mis más sinceras condolencias a toda tu familia que Dios les de fuerza y entendimiento. 🙏🏼