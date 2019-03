Video: “¡No puedes hablar!”, el regaño de Andrés guardado a Diego Lainez con el Tri

El capitán de la Selección Mexicana exhibió al "novato" futbolista frente a todos los reporteros

Un hecho curioso se registró la tarde de este lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando arribaron los futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, jugadores del Real Betis de España, para incorporarse al Tricolor a las órdenes del técnico Gerardo Martino.

Lainez fue rodeado por varios periodistas, para sacarle alguna declaración al joven futbolista, pero justo cuando el jugador de 18 años ofrecía sus primeras impresiones a los medios de comunicación, Guardado lo regañó, lo tomó por el hombro y se lo llevó, para eludir de esta forma a todos los reporteros.

“Agarren al morro que no sabe. No puedes hablar”, fue lo que le dijo un experimentado Andrés Guardado a un novato Diego Lainez, quien no hizo más que reír y alejarse de las cámaras y micrófonos a toda velocidad.

Los reporteros presentes en el aeropuerto se quedaron sorprendidos con las actitud del llamado “Principito” e incluso en un principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que se percataron que realmente emprendieron la “huida” hasta salir del lugar.

Por supuesto, a través de las redes sociales no se hicieron esperar todo tipo de comentarios a favor de Lainez y en contra de Guardado.

La Selección Mexicana tendrá dos partidos amistosos en la primera Fecha FIFA del 2019, el primero frente a Chile el viernes 22 de marzo y ante Paraguay el martes 26 de marzo, en lo que será el debut del “Tata” Martino como técnico del Tri y para estos compromisos fueron convocados todos los “europeos” a excepción de Héctor Herrera y “Tecatito” Corona, ambos jugadores del FC Porto de Portugal.