Ballet Hispánico une lo latino con lo asiático

La compañía de danza realiza una nueva temporada en The Joyce Theater que incluirá dos estrenos y el regreso de ‘Sombrerísimo’

Ballet Hispánico abre las puertas a una nueva temporada en la que explorará los lazos que unen las culturas latina y la asiática.

La búsqueda artística de la compañía los llevó a crear dos piezas que se adentran en el tema de la migración. Eduardo Vilaro, director artístico de la institución, explica que esta nueva serie de presentaciones cuenta con la participación de un coreógrafo chino y uno de origen filipino, tomando como punto de partida la diáspora latina y la asiática.

“Traemos cosas muy lindas para el público. El coreógrafo chino Edwaard Liang, aborda el tema de la inmigración (y el legado de la diáspora chino-cubana) en su trabajo ‘El viaje’, centrándose en las personas que dejamos y las que encontramos en nuestro recorrido. De su lado, Bennyroyce Royon utiliza muchos elementos distintivos en los filipinos con herencia española en su coreografía. Ambas piezas son visualmente fantásticas y traen música muy interesante”, dijo el director.

Vilaro también habla de ‘‘Sombrerísimo’’, obra de la coreógrafa Annabelle López Ochoa, que regresa a escena renovada, y la describe como un tributo a la mujer y a su versatilidad. Plantea que la obra fue creada en principio para seis hombres, pero que ahora es reinterpretada por seis mujeres.

“Esta obra se estrenó hace unos años solo con hombres, pero ahora las chicas han tomado este ballet y han hecho una labor divina. Me fascina este trabajo porque resalta el atletismo de las bailarinas, la figura, es además una obra muy contemporánea, cargada de pasión latina”, comenta.

La celebración de los 50 años

Vilaro cuenta que la compañía se prepara para celebrar el próximo año y por todo lo alto, cinco décadas de labor y aprovecha para reflexionar sobre la misión con la que fue creado Ballet Hispánico y su rol en la comunidad latina. La organización fue fundada por la bailarina y coreógrafa Tina Ramírez en 1970.

“Para nosotros es vital el trabajo con la comunidad, crear lazos e insertarnos a través del arte en el discurso de diversidad. Esa es precisamente la razón por la que tenemos diversos programas e incluso todavía cuando estamos de viaje con la compañía, siempre ofrecemos una residencia artística o algún taller que nos permita mostrar el amor y lo que representa ser latino”, agrega.

El director artístico, quien nació en Cuba y creció en Nueva York, comenta que todavía no puede adelantar mucho sobre los preparativos para la efeméride, pero asegura que desde ya trabajan de manera simultánea en diversos proyectos en este sentido.

“Cincuenta años es un número grande, implica mucho trabajo y dedicación. Vamos a tirar la casa por la ventana. Por lo pronto puedo decir que tendremos funciones especiales de Ballet Hispánico, estamos también produciendo libros. Debo destacar, además, que nuestros archivos serán celebrados en el New York Public Library for the Performing Arts. Sera una fiesta inolvidable”, concluye.

Ballet hispánico estará en The Joyce Theater desde el martes 26 hasta el domingo 31 de este mes.

En detalle

Qué: Nueva temporada de Ballet Hispánico

Cuándo: Desde el martes 26 y hasta el domingo 31 de marzo

Dónde: The Joyce Theater, en 175 8th Avenue

Información: http://www.ballethispanico.org