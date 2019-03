Grupo Niche celebra 40 años con nueva salsa

La orquesta colombiana, que estrenará álbum próximamente, interpretará sus más grandes éxitos a Lehman Center for the Performing Arts este sábado

El Grupo Niche apuesta por una nueva producción discográfica en camino en la que aseguran han dejado cuerpo y alma. El disco celebrará además un momento cumbre en la trayectoria de la agrupación de salsa: sus 40 años de existencia.

Yuri Toro, vocalista de la agrupación, adelanta que además los intérpretes de ‘Gotas de lluvia’, ‘Una aventura’ y ‘Busca por dentro’ rendirán tributo a la memoria de su fundador Jairo Varela, con la presentación del material inédito.

“Me lleno de emoción cuando pienso en las canciones que hemos grabado para este disco, no podemos adelantar mucho todavía, pero estamos seguros de que este álbum llegará directo al corazón del público. Niche esta listo para reafirmar su sitial en la salsa”, agrega el cantante que estará en escena junto al grupo en Lehman Center for the Performing Arts este sábado.

Al hablar del próximo concierto de Niche en la ciudad, Toro cuenta que han preparado un repertorio cargado de la extensa lista de éxitos del grupo creado en 1980. El cantante también afirma que el grupo tiene un aprecio especial por sus seguidores neoyorkinos.

“Nos gusta mucho siempre tocar en Nueva York porque en cada concierto sentimos el calor de un público que ha sido fiel a Niche desde el principio. Vamos cargados de todas esas canciones románticas y de corte social que han marcado la carrera del grupo. Vamos a poner a bailar y cantar la ciudad como solo Niche sabe hacerlo”, agrega sobre la banda que tiene a José Aguirre como productor y director musical.

La agrupación colombiana sufrió un duro golpe tras la pérdida física de su fundador Jairo Varela en 2012. Toro explica que fue un proceso difícil emocionalmente para todo el grupo continuar, pero asegura que el propio Varela creo con ingenio la clave para la continuidad de Niche. Toro enfatiza que los hijos de Varela han continuado con gran acierto los pasos de su padre en cuanto a la dirección de la agrupación.

“Los hijos de Varela han hecho una gran labor, hemos tenido un respaldo inmenso y la alegría de contar con una excelente visión. Algo que debo recalcar también es que el público se volcó en apoyarnos y consentirnos en los momentos más difíciles de todo este proceso”, comenta.

Toro también detalla un aspecto vital en el manejo de Varela que hace de Niche un grupo a prueba de tempestades. Explica, que por lo general los grupos de cualquier género musical centran su labor en una figura, que puede ser un director o un vocalista, pero la estrategia de Varela consistió en hacer de Grupo Niche una marca, Niche no está sujeta a la figura de un vocalista.

“Grupo Niche ha podido continuar porque Varela tuvo la brillante idea de hacer de Niche una marca, es decir que sin importar quienes integran o salgan del grupo, Niche seguirá, por eso el grupo sobrevivió incluso a la propia pérdida de Varela y seguirá adelante sobreviviendo cantantes y directores. En algún momento, nosotros también cederemos el paso a otros artistas dentro del grupo, pero Niche seguirá tocando y haciendo feliz a la gente, porque justo en eso consiste la grandeza de Grupo Niche”, concluye.

En detalle

Qué: concierto del grupo Niche

Cuándo: Sábado 23 de marzo a las 8 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

Información: http://www.lehmancenter.org