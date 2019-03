Pasajero corta el cuello de taxista inmigrante en Nueva York en supuesto ataque racista

La Alianza de Trabajadores de Taxi dice que fue un crimen de odio, mientras NYPD busca al atacante

Jaswinder Singh Padda aún no puede creer que casi haya perdido la vida cuando un pasajero repentinamente lo atacó con un cuchillo en la garganta mientras lo trasladaba en su taxi amarillo, el lunes en East Harlem.

“El doctor me dijo: ‘Tienes suerte. Si se hubiese profundizado un poco (el corte), ya habrías muerto'”, dijo Padda a NY1 News.

Según NYPD, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del lunes en 106th Street y 1st Avenue. Padda dijo que sucedió tan rápido que no se dio cuenta de que lo habían cortado en el cuello hasta que vio la sangre.

“Me confundí con lo que sucedió”, dijo Padda, haciendo un movimiento rápido de deslizamiento desde el lado izquierdo de su cuello hacia la derecha para describir el ataque. “Al mismo tiempo, un camión grande estaba detrás de mí, golpeó mi auto. El sujeto abrió la puerta y salió corriendo”.

Según Padda, cuando recogió al hombre en la calle 30 le dijo que no tenía suficiente dinero para pagar la tarifa, pero luego añadió que usaría una tarjeta de crédito. Después, cerca de la calle 100, el hombre comenzó a preguntarle al taxista de dónde era y fue entonces cuando su humor cambió.

“Es muy doloroso, muy doloroso”, insistió el conductor. “Necesito justicia del Departamento de Policía de Nueva York. Tienen que encontrar a este tipo, detenerlo y encarcelarlo”.

La Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva York (NYTWA) también está pidiendo a NYPD que busque al atacante. Llaman a esto un crimen de odio, pero hasta ahora la policía dice que no hay evidencia de eso.

“Esto salió de la nada. Esto no es un intento de robo. No hay disputa aquí, no hay discusión. Parece bastante premeditado, y fue realmente aterrador”, dijo Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza. “Por la línea de preguntas (del pasajero al taxista), nos parece un verdadero crimen de odio”.

Padda dice que no sólo el atacante casi lo mata, sino que le hizo perder dinero pues estará fuera de trabajo por dos semanas y tiene que pagar el arreglo de su taxi chocado.

Hasta ahora hay muy poca descripción disponible del sospechoso.