Conoce a Elena Berkova, la actriz porno que quiere ser gobernadora en Rusia

View this post on Instagram

Ловите свежую съемку! Листайте ➡️ Какая фотка лучше? Кстати, у меня новый ютюб канал – там есть полное видео https://www.youtube.com/c/ЕленаБерковаТВ Открыла для себя суперпродакшен) Занимаются съемкой рекламных роликов, музыкальных клипов, корпоративных фильмов. Качественно и в срок) Организовали фотосессию для меня. Фотографии получила на следующий день! Обожаю фотографироваться – идеально провела выходные, занимаясь любимым делом! А как вы отдыхаете: – кино на диване с пиццей – сон и валяние в кровати – на природе/даче – по барам/бабам – с друзьями/ семьей – культурная программа – свой вариант Prod: @mmfilm_ru Ph: @ollya_vishnya Mua: @makeupshoga #беркова #дом2 #тв #тнт #съемка #фотосессия #фото #продакшен #берковавидео #клип