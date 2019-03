ICE detiene a una aeromoza latina con DACA al regresar de México en un vuelo

La inmigrante peruana con permiso vigente para trabajar en EEUU fue capturada por ICE

La asistente de vuelo Selene Saavedra Román, originaria de Perú, se encuentra detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en un centro de Conroe Texas, según ha informado su abogada.

Román, de 28 años, desempeñaba su labor como aeromoza en un vuelo de la aerolínea Mesa Airlines con destino a México el 12 de febrero de 2019, antes de ser detenida. Al regresar al aeropuerto internacional de George Bush en Houston, Texas, autoridades migratorias la retuvieron por 24 horas y luego la enviaron al centro de detención.

Aunque es originaria de Perú, Román residía legalmente en el país por medio del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Niñez, mejor conocido como DACA por sus siglas en inglés. Los padres de Román la trajeron a Estados Unidos sin documentos para residir permanentemente cuando ella tenía tres años.

En virtud de su estatus con DACA, Román tenía permiso para permanecer legalmente en el país y trabajar. Su esposo es un ciudadano estadounidense y ella estaba en proceso de conseguir la ciudadanía, dijo su abogada, Belinda Arroyo a la cadena NBC.

Román había mostrado preocupación por viajar fuera del país, debido a su situación migratoria. En su hoja de vuelo con la aerolínea había enlistado Canadá y México como destinos que prefería evitar. Cuando el 12 de febrero le asignaron un vuelo a México ella le expresó su temor al supervisor, pero éste le aseguró que no tendría inconvenientes, dijo Arroyo.

Por miedo a perder el empleo, en el que todavía estaba a prueba, Román aceptó viajar a México, explicó su abogada.

“Lamentamos mucho que Selene y su esposo hayan tenido que soportar esta situación. Es patentemente injusto para una persona el permanecer detenida por más de seis semanas por algo que no es más que un error administrativo y un malentendido”, dijo el jefe ejecutivo de Mesa, Jonathan Ornstein.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para que la administración libere a Selene y retire los cargos en su contra que han emanado de esta terrible situación”, añadió Ornstein.

Durante la administración Obama, los beneficiarios de DACA tenían permitido viajar fuera del país. Cuando Trump canceló el decreto de Obama que había creado DACA, el derecho a viajar también fue cancelado. Luego, las cortes del país anularon la decisión de Trump de acabar con DACA, manteniendo la protección para residir y trabajar de cientos de miles de inmigrantes; sin embargo, no cancelaron la prohibición de viajar.

El Servicio de Inmigración y Aduanas dijo a la cadena NBC que no comentaría sobre el caso de ningún caso particular. Lo que sí señalaron fue que, según una disposición de enero de 2018, no aceptaban ni validaban el permiso que las personas con DACA tramitan para poder viajar.

El esposo de Román, David Watkins, se ha quejado de las condiciones en las que la tienen.

“Sólo tienen permitido de salir a caminar una vez a la semana, en un patio de concreto, donde me imagino que pueden mirar el cielo y tal vez tengan pasto”, dijo Watkins al sitio en internet de viajes The Points Guy.