Dayanara Torres comparte emotivo video de su segundo tratamiento contra el cáncer

So Grateful for so much🌸 💕Siempre Agradecida por tanto… Im nagpapasalamat #Happy #SoyFeliz . Rodeada de mas y mas Amor en mi Vida: @joyce_giraud Gracias por no soltarme, por nuestras conversaciones que me hacen reír y ser más fuerte y por no dejarme caer… @paulanthonylove Gracias por regalarme tu paz, tu buena energía, tu luz y meditar conmigo, PaulAnthony eres Amor & A mi Reina Madre, Lela… La que día y noche me da la fuerza que necesito, eres mi todo mami… No debe ser fácil para una Madre tener que ver los golpes que le llegan a sus hijos pero tu gran Fe de saber que voy a estar bien, a través de todo lo que paso y Fe de saber que vendrán Bendiciones a mi vida… me llena de Esperanza y Alegría! Yo tengo Fe… Lo mejor esta por venir!!! 🕊Bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar. . Y a todo ustedes que me leen… Mil Gracias por tanto Apoyo por tantas Oraciones, por tanto Amor… sus Oraciones llegan no importa cuan lejos estemos… De todo corazón les pido, sigan orando, no me suelten… me siento tan Agradecida y Bendecida de tener el regalo de su amistad. 💕 And to all of YOU! Thank you so much for your Support, for all of your Prayers and so much Love. Your Prayers do reach me no matter how far I can be from you. With all of my heart Thank You & keep the prayers going. I feel so Blessed & Grateful to have you… . #ElPoderDeLaOracion #Oracion #Rezar #Orar #NoMeSuelten #Agradecida de ustedes #Siempre #🙏🏻 #Faith #Fe #Blessed #Loved #Guerrera #Strong