Más de 30 organizaciones en EEUU emplazan a candidatos presidenciales a favor de Puerto Rico

Reclaman plataformas que promuevan el trato igualitario a los boricuas - también ciudadanos estadounidenses - con especial énfasis en las ayudas tras el huracán María

NUEVA YORK – Más de 30 organizaciones que representan a los puertorriqueños en Estados Unidos suscribieron una carta abierta dirigida a los candidatos a la presidencia para que, desde sus posiciones actuales y de llegar a ocupar el cargo, atiendan con seriedad la crisis fiscal y social que vive la Isla que se ha agravado por el embate del huracán María en el 2017.

“La gente de Puerto Rico, ciudadanos estadounidenses y residentes por igual, continúan recuperándose de las devastaciones —incluyendo el peor desastre natural y los más grandes procedimientos de quiebra en la historia de EEUU —una depresión económica y una inminente bancarrota fiscal de salud pública, escolarización y educación superior; del sistema de pensiones y asistencia nutricional. Muchos de estos retos son resultado de decisiones artificiales, arbitrarias, y, muchas veces, discriminatorias por parte del Gobierno federal y la manera en que trata a Puerto Rico…”, se indica al inicio de la carta fechada el 20 de marzo.

El documento procede a hacer recomendaciones sobre las medidas que deberían tomar los candidatos para lograr la estabilización de PR, entre las que se destacan un “Plan Marshall”para la recuperación, como el desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial; igualdad en el desembolso de fondos para programas federales como Medicaid, SNAP, y la inclusión total en beneficios como el “Crédito tributario por hijos” (CTC) y el del Ingreso del Trabajo ( EITC ).

La misiva, además, pide la exención de la Ley Jones de 1917, misma que tras el embate del huracán, dificultó la entrada de barcos con ayuda internacional en los muelles de Puerto Rico.

La misiva hace principal énfasis en la necesidad de que se aumente y se agilice el desembolso de fondos federales para la reconstrucción de la Isla, territorio de los Estados Unidos.

De acuerdo con los suscribientes, “el Congreso solo ha suministrado $32 billones específicamente para la Isla, y la mayoría de los fondos ya aprobados por el programa Community Development Block Grant for Disaster Relief (CDBG-DR) no han sido distribuidos”.

El pedido de una plataforma inclusiva a los candidatos a las elecciones del 2020 que promueva la sustentabilidad y empoderamiento de los boricuas, fue impulsado por la coalición Power 4 Puerto Rico, que surgió a partir de la emergencia tras el huracán.

Algunas de las entidades que respaldan la solicitud son: Alianza for Progress/Florida, Boricuas Unidos en la Diáspora, Fort Washington Collegiate, El Puente, LatinoJustice PRLDEF, Hispanic Federation, National Conference of Puerto Rican, Puerto Rico Advocacy Group Puerto Rico Connect y The Puerto Rican Agenda of Chicago.

La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito y representante de la coalición, dijo en una conferencia telefónica esta semana con periodistas que la iniciativa busca presionar a los candidatos en un momento clave para que tengan a Puerto Rico en sus respectivas agendas.

“Las elecciones del 2020 va a determinar el alma de esta nación. Nuestros candidatos se deben comprometer con la comunidad boricua y asegurar que su bienestar es una prioridad”, planteó. “Así que esta carta abierta que estamos circulando es un llamado de acción, es un paso más que tomamos para asegurar una huella concreta de los candidatos presidenciales, y que va de un llamado de acción a un plan de acción”, agregó.

En la página web de Power 4 Puerto Rico, puede leer el documento en su totalidad.