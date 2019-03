La tarifa de congestión enfrenta a funcionarios y activistas

La propuesta que tiene defensores y detractores podría ser incluida en el presupuesto estatal que se aprobará el 1 de abril

NUEVA YORK.– Un grupo de funcionarios electos se vieron enfrentados con activistas que favorecen la tarifa de congestión que se viene impulsando como una fórmula de solución a la crisis del Subway. La tasa de aprobarse, aplicaría a los vehículos privados y camiones que circulen por el centro de Manhattan, al Sur de la calle 60.

Mientras los funcionarios ofrecían una rueda de prensa en Tramway Plaza en la base del puente de Queensborough, para justificar su oposición a la tarifa de congestión, los defensores de la propuesta se hicieron presente en el acto para defender la propuesta que ellos estiman podría recaudar más de $ 1 mil millones al año para reparar el sistema de tránsito de Nueva York.

La propuesta viene siendo ampliamente debatida y así como tiene auspiciantes suma también detractores. De aprobarse sería incluida en el presupuesto del estado de Nueva York, que está previsto aprobarse el 1 de abril.

La rueda de prensa fue promovida por los asambleístas estatales David Weprin, Rodneyse Bichotte, William Colton, los Senadores Leroy Comrie y John Liu, a más de los concejales Barry S. Grodenchik, I. Daneek Miller, Richard Brodsky y varios activistas de la comunidad.

“La clase media en dificultades de Nueva York no puede pagar otro impuesto regresivo en forma de precios de congestión”, dijo el asambleísta David I. Weprin. “Este debate no debe ser apresurado y debemos buscar alternativas que penalizar la congestión y cobrar impuestos a los neoyorquinos más ricos. Espero con interés una discusión saludable sobre alternativa soluciones que serán más justas para todos los neoyorquinos”.

De acuerdo a los funcionarios, un impuesto adicional sobre la clase media de Nueva York, y un impuesto efectivo sobre todos los bienes que entran o salen de la ciudad de York, sería catastrófico.

Además, el plan de tarifa de congestión delega la autoridad unilateral a una subsidiaria no elegida de la MTA, la Triborough Bridge and Tunnel Authority (TBTA), que puede establecer no solo los peajes y aumentos, sino también los límites de la zona de congestión también para financiar el MTA.

“Los camiones son importantes para la vitalidad económica de la ciudad de Nueva York. El aumento de los costos para la industria de camiones resultará en costos más altos para las empresas”, dijo Zach Miller, coeditor de NewYorkTruckStop.com.

El plan no establece puntos de referencia para el éxito, como reducir la congestión y no garantiza que la congestión será reducida en absoluto. De hecho, los funcionarios admiten que las velocidades solo aumentarán en una milla por hora insignificante si se implementa la tarifa de congestión.

Nueva York necesita un trato justo que imponga impuestos a los responsables de crear la congestión e impuestos a aquellos con ingresos disponibles para reducir la congestión y aumentar los ingresos de nuestro sistema de tránsito en crisis.

“La tarifa de congestión es un impuesto regresivo sobre los neoyorquinos de ingresos medios y bajos que no hará mella en congestión”, dijo el ex asambleísta Richard L. Brodsky. “El mejor recurso es cobrar impuestos a los multimillonarios y magnates de bienes raíces que quedan libres de impuestos por la tasa congestión y para limitar la causa de real de la congestión, que son Uber y Lyft”.

Entre tanto, los defensores de la iniciativa de la tarifa de congestión se pronunciaron exigiendo que los líderes electos respondan a las necesidades de sus constituyentes.

“Ustedes como funcionarios deben defender a la clase media y trabajadora que dependen del tránsito público en lugar de privilegiar a los pocos que pueden permitirse viajar a Manhattan en automóvil privado”, dijo en un comunicado la coalición que integran la Riders Alliance, Transportation Alternatives, Straphangers y la campaña y los trabajadores de tránsito afiliados a TWU International.

Algunos de los activistas de Riders Alliance que usan el subway compartieron datos para ilustrar que cada funcionario electo que se opone a la tasa de congestión, representa muchos más usuarios de tránsito que las personas que tienen los medios para conducir sus automóviles privados a Manhattan.

De su parte la organización Transportation Alternatives dijo que los funcionarios electos están defendiendo a unos pocos ricos. Compartiendo sus propias historias usando el transporte público, dijeron que se sienten traicionados por sus propios representantes que más bien deberían apoyar la iniciativa para mejorar el tránsito público.