VIDEO: Extorsionadores arrojan granada de gas lacrimógeno a transporte público en México

Así enviaron un mensaje al dueño de la unidad por no haber pagado su "derecho de piso"

MÉXICO – Dos presuntos delincuentes arrojaron una granada de gas lacrimógeno al interior de una unidad de transporte público del municipio de Tecámac, en el Estado de México, luego de que el propietario de la unidad no pagara el derecho de piso (extorsión).

Antes de que arrojarán la bomba, los presuntos extorsionadores obligaron a los pasajeros y al conductor descender de la unidad, por lo que nadie resultó lesionado.

Los hechos fueron captados por la cámara de video instalada en la unidad de transporte público, que fue publicado en las redes sociales.

En el video se ve que el chofer hace la parada a dos sujetos, que en cuanto se suben, le piden a los pasajeros que se bajen.

“A ver por favor pasaje, bájense, esto es una granada. Por favor no hagan escándalo. El problema no es con ustedes”, dice uno de los delincuentes.

“Sigan bajando por favor. Sale pasajito, bajen con cuidado, que tengan bonito día y que Dios me los bendiga. No te preocupes corazón, con ustedes no es el problema”, insistió el hombre.

Posteriormente se dirigen hacia el chofer y lo cuestionan por qué no se ha “pagado la cuota” (extorsión).

Presuntos extorsionadores explotan granada de gas en combi de Tecámac, #Edomex ➡️ https://t.co/tx8JfyGlRo pic.twitter.com/6kZXyDN2qs — Noticias MVS (@NoticiasMVS) March 22, 2019

“¡Síguete carnal, qué pedo con esos putos por qué no han pagado, por qué no han pagado mi chavo!”, dijo uno de los sujetos y después le exigen al chofer bajar de la unidad.

Acto seguido arrojan una granada de gas lacrimógeno en el interior de la unidad.

La explosión quedó grabada por la cámara de seguridad colocada en el transporte público.

Tras los hechos, el chofer interpuso una denuncia, pero hasta el momento las autoridades no han dado a conocoer el avance de las investigaciones, no han logrado dar con los delincuentes.