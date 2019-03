Pareja cree que un fantasma es el responsable de los rasguños de su bebé

"Es un espíritu y no pienso quedarme aquí hasta que me haga daño"

Una pareja de Michigan llegó a la conclusión de que un espíritu ha rasguñado a su bebé.

Heather Brough, de 25 años, y su prometido Josh Higgins, de 30, aseguran tener evidencia de la presencia después de analizar una cámara para supervisar bebés. El menor de un año había despertado de una siesta con rasguños morados.

El video que revelaron muestra una especie de sombra caminar cerca de la cuna del bebé.

La pareja quiere mudarse de casa -que pertenece a la madre de Higgins- ya que consideran que está “embrujada”.

Según el Daily Mail, la dueña anterior era una mujer que tuvo la cadera rota por mucho tiempo hasta que la hallaron muerta cerca de las escaleras. El hermano esquizofrénico de la mujer vivió allí hasta su muerte.

“Es un espíritu y no pienso quedarme aquí hasta que me haga daño”, dijo Brough, quien asegura que los rasguños no son el único incidente. Antes oyó voces y pasos mientras estaba en casa sola.

Los rasguños del bebé eran profundos, motivo por el cual decidieron revisar la grabación.