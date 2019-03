Justin Bieber presume el cuerpo de su esposa luciendo una sexy tanguita en Instagram

Parece que a la joven modelo también le encantan las picardias de Victoria's Secret

Hailey Rhode Bieber es la mujer que le robó el corazón a Justin Bieber, quien además actualmente es su esposa. Y aunque desde hace varios días se ha dicho que la pareja tiene fuertes problemas debido a la salud mental del músico, el cantante compartió hoy en Instagram una imagen de su joven pareja, en donde se le puede ver luciendo una sexy y atrevida tanguita de la marca de Victoria’s Secret.

La publicación a sus tres horas de haber sido publicada superó el millón setecientos mil con likes en la página oficial del intérprete. La imagen a su vez pretende demostrar, probablemente, que su romance se mantiene estable pese a las complicaciones que han estado viviendo desde que formalizaran su relación.

Por otra parte vale recordar que recientemente la modelo conversó con una famosa revista acerca de las criticas y los señalamientos a los que tanto ella como su pareja han sido sometidos, sobre estos dijo: “Me he dado cuenta de que he llegado a un punto en el que ya ni siquiera leo esos mensajes. La gente puede ser muy cruel, y no quiero que me afecte: si no lo veo, no puede hacerme daño. Sigue importándote hasta cierto punto, por supuesto. Tienes que entrenar y repetirte: ¿Por qué debería importarme? No conozco a esas personas, ni ellos a mí, y no forman parte de mi vida o de mi relación”.

Alexa Dellanos, la hija de Myrka Dellanos, y el vídeo con el bikini negro más diminuto de su colección