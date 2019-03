Cómo renovar la licencia de conducir por Internet en Nueva York

Si tu licencia aún no es una REAL ID, necesitarás ir al DMV para actualizarla

Renovar un licencia de conducir no es algo que todos amemos realizar, pues las largas filas de espera en el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) llegan a ser estresantes y, en muchas ocasiones, tenemos que poner nuestra rutina de trabajo o escuela en espera para poder ir y renovar la necesitada tarjeta. Sin embargo, ¿sabias que tu puedes renovar tu licencia en linea y desde la comodidad de tu casa o trabajo? Aquí te explicamos cómo.

Antes que nada debes saber que el DMV de NY solo permite renovar una licencia en linea ´hasta 1 año antes y no más de 2 años después de su fecha de expiación.

Debes visitar el DMV en persona si quiere actualizar tu licencia a una REAL ID.

Regístrate

Debes registrarte en la página del DMV de NY, si no lo has hecho aún. En caso de que no seas elegible para renovar tu licencia en linea, la página de Internet te lo hará saber.

Paga por tu licencia

El precio estándar por una renovación es e $64.50, según el sitio oficial del DMV, y recibirás un comprobante que se generará una vez que completes tu pago.

Imprime tu confirmación y espera por tu licencia

Tu licencia debe de llegar a ti en un marco de 10 días. SI tu documento se espira antes de este periodo, puedes descargar un permiso temporario en la confirmación de tu recibo, justo después de pagar. OJO: si no descargas este permiso al recibir tu recibo y cierras o sales de la página web, no lo podrás volver a cargar y tendrás que ir al DMV en persona para pedir asistencia.

Actualiza tu información

Antes de pagar por tu licencia, el sitio te hará una serie de preguntas para actualizar tu información. Toma esta oportunidad para hacerlo, especialmente los datos de tu dirección.

Recuerda:

No se permite renovar licencias comerciales en linea.

No se permite renovar permisos de manejo en linea.

Si has cumplido los 21 años de edad, recibirás una licencia para mayores de edad.

