Universitarios de Nueva York se gradúan agobiados con más de $30 mil en deudas

NYC ocupa el primer lugar con la mayor deuda de préstamos estudiantiles en EEUU

Quizá la razón de que Nueva York sea “la ciudad que nunca duerme” sea el agobio por las deudas. Y el problema no se concentra en NYC, la ciudad más cara de EEUU con 41% de la población sin poder pagar el costo de la vida, sino se extiende a todo el estado.

Los números son crudos e impactantes. De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por el Rockefeller Institute of Government, 3 de cada 5 graduados universitarios en Nueva York tienen una deuda, situando el promedio estatal en más de $30 mil dólares.

La cifra supera la media nacional de $22,600 dólares por persona en deuda por préstamos estudiantiles.

Los estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU) y otras universidades del área de la ciudad de Nueva York dijeron que graduarse con deudas agobiantes se acepta como un hecho de la vida, destacó Dialy News.

“Es algo con lo que todos bromeamos en nuestras visitas a la universidad, incluso antes de que nos inscribamos”, dijo Sara López, estudiante de Economía en NYU, cuyos padres la están ayudando a pagar una matrícula anual de casi $52 mil dólares.

“Es ridículo lo caro que es”, dijo López. “Definitivamente es algo que preocupa a la gente”.

De acuerdo con un nuevo estudio realizado por Experian Consumer Service, el estado de Nueva York experimentó un aumento de 89% en su deuda de préstamos estudiantiles de 2008 a 2018, subiendo de $47 mil millones de dólares a $89 mil millones.

Durante ese mismo período, la deuda de préstamos estudiantiles de la ciudad de Nueva York aumentó más rápidamente (105%), pasando de $4.4 mil millones de dólares a $8.92 mil millones.

Eso colocó a la ciudad de Nueva York en el primer lugar con la mayor deuda de préstamos estudiantiles en el país, según el informe.

A nivel nacional, los préstamos estudiantiles representan la segunda mayor deuda para los estadounidenses, después de los préstamos hipotecarios.

La presión financiera puede tener un impacto significativo en la vida de los recién graduados. Elizabeth Bender, abogada defensora de la Legal Side Society de Nueva York, afirmó que tiene 35 años, pero está postergando el inicio de una familia hasta que resuelva sus préstamos inflados de Fordham Law School.

Bender dijo que debido a los intereses compuestos, sus préstamos son casi el doble de altos que cuando se graduó en la escuela de leyes en 2011, a pesar de que ha estado haciendo pagos todos los meses en ocho años.

“Afecta los planes financieros”, dijo Bender, quien vive en Manhattan con su esposo. “Cosas como comprar una casa o tener hijos”. “A veces, los intereses cobran dramáticamente, sin ninguna notificación”, agregó. “Me hace miserable”.

El gobernador Cuomo está impulsando nuevas reglas contra los abusos de las universidades con fines de lucro, como parte del presupuesto estatal que vencerá en junio.

La Beca Excelsior para estudiantes de familias que ganan menos de $125 mil dólares cubre la matrícula relativamente asequible en City University of New York y State University of New York.

Y el asambleísta estatal Ron Kim (D-Queens) está patrocinando una legislación para perdonar todas las deudas de los estudiantes.

Kim investigó el tema y advirtió que las consecuencias podrían ser graves si los legisladores no actúan. “Estamos caminando directamente hacia otra crisis financiera”, dijo. “Una vez que esto explote, será catastrófico”.