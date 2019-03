Bisabuela hispana celebró 109 años de edad en Nueva York soñando con viajar a Cuba

Nació en esa isla antillana en 1910 y emigró a Nueva York en 1953

“Lo único que he hecho es ayudar a la gente en lo que he podido y como he podido”, afirmó Josefa Domínguez, en lo que podría ser parte de su “secreto” para celebrar 109 años de edad y aún recordar detalles de su primer amor, cuando era una adolescente de 14.

“Desgraciadamente no llegamos a nada”, dijo con picardía a NY1 News.

Más tarde completó su receta para una vida larga y feliz: “Hacer bien a la humanidad, no alegrarse del mal de nadie y tratar de vivir con dignidad”.

“Pepa”, como le dicen sus familiares, nació el 19 de marzo de 1910 en Mayarí, Cuba, y la bautizaron con el nombre de su santo, José.

Salió de la isla antes de la revolución cubana, en 1953. Se instaló en Brooklyn con su única hija Myrna Almodóvar.

Más tarde se convirtió en abuela. Los nietos dicen que ella los crió: los llevaba a la escuela, los cuidaba y les cocinaba, mientras su hija trabajaba.

Hoy en día tiene bisnietos que ya no hablan español. “Ella es la mejor persona que he conocido”, afirmó en inglés la niña Angelina Almodóvar.

Dice que tiene un deseo pendiente: visitar Cuba, a donde no ha ido en más de 30 años. Afirma que su doctor le autorizó a viajar porque está saludable y tiene un ánimo inigualable.

Ruth Weyl, una de las neoyorquinas de más edad, celebró 110 años de vida en Forest Hills, Queens, en noviembre.

En EEUU la persona de más edad es Maggie Kidd, nacida el 8 de diciembre de 1904. Actualmente vive en Clayton (Georgia), donde suma 114 años y 109 días de vida. En segundo lugar se ubica Alelia Murphy, residente de Nueva York, con 113 años y 264 días, según Wikipedia.