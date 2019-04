Lindsay Casinelli recibe un baby shower sorpresa en ‘Despierta América’

"Nunca en mi vida me hubiera imaginado trabajando como mesera, como lava platos, vendiendo celulares, repartiendo pizza, que un día iba a estar en 'Despierta América' recibiendo mi bebé"

Lindsay Casinelli, la periodista que más sabe de deportes en la cadena Univision, a quien vemos en ‘Contacto Deportivo’ y ‘República Deportiva’, entre muchas coberturas, fue sorprendida por ‘Despierta América’. El show matutino le festejó el baby shower a días de la llegada de su segundo bebé.

La querida periodista llegó temprano al estudio de Univision para realizar el segmento deportivo. Lindsay nos confiesa que la noche anterior casi cancela por los fuertes calambres que tenía, pero frente al teléfono recordó a esa casi adolescente que llegó a Estados Unidos con el sueño de estar algún día en la tele y, mientras hacía panquecas en un restaurante, lavaba platos, miraba ‘Despierta América’ y se decía, “algún día yo estaré allí”.

Y no solo lo logró, sino que además es la cara femenina principal de los deportes de Univision y, el programa de sus sueños hoy estaban festejando la bendición de la llegada de su segundo bebé.

“No me esperaba algo así, feliz que mi niño venga rodeado de tanto cariño, es lo que uno sueña como mamá que sea bendecido… Nunca en mi vida me hubiera imaginado, cuando llegué a este país como inmigrante, trabajando como mesera, como lava platos, vendiendo celulares, repartiendo pizza, que un día iba a estar en ‘Despierta América’ recibiendo mi bebé. Ahí es donde pones en perspectiva que sí se puede, como gente trabajadora llegas a conseguir cosas que jamás imaginaste”, nos confiesa emocionada Lindsay en una entrevista que le hicimos en exclusiva al finalizar la sorpresa.

Lindsay, que siempre contagia a todo el mundo con su buen humor y su alegría, tiene detrás suyo una vida llena de sacrificios, los que tuvo que hacer, como la mayoría de los inmigrantes que hoy son su público, para conseguir su ‘sueño americano’.

“Cuando yo me vine a este país, soñaba, pero no sabía cómo, estudiaba, trabajé 17 horas en restaurantes haciendo panquecas, y me encantan todos esos lugares, pero la verdad que fue complicado… Hubo meses que no tenía con qué comer, comí atún por 3 meses porque no había ni para un McDonalds… Mirando la televisión yo me decía: ‘Algún día yo estaré ahí’, y ahora nada más pensando que no solo estuve ahí, hay gente tan linda, tan amorosa que tienen ese detalle conmigo… La verdad que nunca me mi vida me lo hubiera esperado”, nos confiesa.

Lindsay está ya en la cuenta regresiva para la llegada de Massimo, el hermanito menos de Mikele, quien lo espera con el mismo amor que sus papis.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA:

