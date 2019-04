¿Se enreda la candidatura de Biden? Segunda mujer lo acusa haberla “tocado” indebidamente

Biden dijo que esta acusación no le impedirá lanzarse a la presidencia de EEUU

No son buenas noticias para el precandidato presidencial demócrata Joe Biden quien en la última semana ha sido acusado de tocar indebidamente a más de una mujer.

Este lunes una mujer de Connecticut se sumó a las denuncias asegurando que el ex vicepresidente demócrata la tocó de manera inapropiada y le frotó la nariz mientras estaba en un evento político para recaudar fondos en Greenwich en 2009.

“No fue sexual, pero me agarró por la cabeza”, dijo Amy Lappos a The Hartford Courant.

“Puso su mano alrededor de mi cuello y me jaló para frotarme las narices conmigo. Cuando me estaba tirando, pensé que me iba a besar en la boca”.

Lappos, quien era asesor del representante demócrata Jim Himes publicó por primera vez sobre el presunto incidente bajo un seudónimo en un grupo de Facebook llamado Connecticut Women in Politics este domingo.

Ella dijo que nunca presentó una queja sobre la interacción, pero cree que Biden se sobrepasó con ella.

“Nunca presenté una queja, para ser honesto, porque él era el vicepresidente. No era nadie”, dijo Lappos al Courant. “Hay absolutamente una línea de decencia. Hay una línea de respeto. Cruzar esa línea no es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia”.

Por su parte Biden informó a la opinión pública que esta acusación no lo hará retroceder en su intención de buscar arrebatarle la presidencia a Donald Trump en 2020.

Lappos decidió presentar su historia después de que la ex asambleísta del estado de Nevada Lucy Flores (D) alegara el viernes que Biden la había tocado y besado de manera inapropiada.

Flores escribió que en el mitin de la campaña que apoyaba su candidatura para la teniente gobernadora en 2014, Biden le puso las manos en los hombros, le olió el cabello y la besó en la nuca.