Teléfonos abiertos en NYC para quejas laborales

Los inmigrantes, independientemente de su status, pueden hacer valer sus derechos

Una subida de salario mínimo que no llega. Problemas para tomar días por enfermedad. No se le aplica la ley de horarios. Sus horas extras no han sido retribuidas. Cualquiera de estos problemas puede afectar a los trabajadores de una ciudad que no siempre pueden acudir a un representante sindical por no pertenecer a una union.

Pero la autoridad municipal quiere que los trabajadores sepan que a la hora de ejercer sus derechos están cubiertos. El Departamento de Protección de los Consumidores y Trabajadores (DCWP), conocido hasta hace unos días como de Asuntos de Consumidores (DCA) ha puesto en marcha una campaña para informar de los derechos laborales, que se han ido reforzando a nivel municipal mientras que a nivel federal están estancados o retrocediendo.

La campaña, que es multilingüe tiene como objetivo que los trabajadores de Nueva York sepan “que somos una fuente de información para aprender más de sus derechos en el lugar de trabajo”, explica la comisionada del DCWP, Lorelei Salas. La campaña publicitaria anima a los trabajadores a llamar al 311 o visitar nyc.gov/workers para obtener más información sobre sus derechos o plantear una queja. En esa misma página de Internet se puede acceder a un listado de derechos del trabajador en la ciudad en una larga lista de idiomas, incluido el español.

La campaña se centra en cuatro sectores– comida rápida o venta al por menor, cuidados pagados, jornaleros y trabajadores independientes (freelancers)– porque son donde más problemas se detectan a la hora de aplicar las leyes pero cualquier trabajador, independientemente del tipo de trabajo y estatus migratorio se puede ejercer el derecho a cursar una queja. Esta puede ser anónima si el trabajador no se siente cómodo a la hora de revelar su identidad.

El DCWP tiene una de las mayores oficinas de protección a los trabajadores del país, hace cumplir las leyes y trabaja para identificar nuevos estándares laborales a la par con la evolución de los empleos. Desde esta oficina se hace hincapié especial en el hecho de que no solo los inmigrantes pueden interponer una queja y que de hecho los profesionales y la dirección de este comisionado se abraza el mandato de centrarse en cuestiones que afecten a inmigrantes, personas de color, mujeres y todos los segmentos de población que son vulnerables.

Todas las leyes municipales que regulan los permisos por enfermedad pagados o las salvaguardias para freelancers, pasando por las leyes de salarios prevalentes y mínimos o la que determina el horario justo protegen a todos los trabajadores y los empleadores no pueden penalizar, tomar represalias o cualquier otra acción contra los trabajadores que pueda parar, o disuadir del cumplimiento de las leyes.

Sectores especialmente regulados

Las leyes de Nueva York tienen regulaciones específicas para trabajadores de