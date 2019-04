Alertan sobre ratas tan grandes como “gatos” en patio de juegos de edificio en El Bronx

El problema de la basura dificulta el combate a los roedores y los hace cada vez más grandes

Harta de ver ratas inmensas a su paso, Clarissa Alayeto decidió “cazarlas” a través de su teléfono, para sustentar sus denuncias.

La situación la reportó en Facebook desde Patterson Houses, en El Bronx.

“Éste es un campo de juego para ratas y la parte triste es que nuestros niños salen y juegan aquí. Es un peligro para la salud”, destacó Alayeto, citada por Pix11.

Hace exactamente un año, el alcalde Bill de Blasio anunció una iniciativa de $32 millones de dólares para acabar con los roedores en 10 desarrollos de vivienda pública en toda la ciudad, usando hielo seco y nuevos botes para disponer la basura.

“Siempre están persiguiendo el humo y no apagando el fuego. Hay un problema más grande. No es sólo recoger la basura, es descubrir por qué tienes bolsas de basura en la cerca y por qué no tenemos recipientes para la basura”, dijo Alayeto.

Un portavoz de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), dijo que “Patterson Houses no se encuentran en las zonas de Reducción de Ratas del Vecindario, pero que nuestro personal las supervisará y tratará regularmente. El personal de NYCHA está ordenando cubos de basura de plástico grueso con tapas e instalando una malla de alambre en las ventanas para disuadir a los roedores. Aquí no se puede usar hielo seco”.

Mientras la alcaldía muestra resultados débiles en su lucha contra la creciente población de roedores alimentados por la basura de Nueva York, El Bronx y Brooklyn siguen a la cabeza en las denuncias por edificio, además del Metro.