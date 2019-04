Fidelis Care amplía sede comunitaria

Con el fin de adaptarse al crecimiento de la comunidad de Inwood y satisfacer sus necesidades, Fidelis Care abre su renovada oficina comunitaria, para lo cual organizó una ceremonia de corte de cinta a la que fueron invitados funcionarios locales, proveedores y socios comunitarios.

La Oficina de la Comunidad de Inwood, que durante más de 18 años ha sido un recurso importante para la comunidad local, fue ampliada, triplicando su tamaño y adicionándole una rampa para sillas de ruedas y una sala de conferencias multimedia.

“Nuestra expansión de la Oficina de la Comunidad de Inwood representa el compromiso de Fidelis Care de ser un recurso invaluable para los residentes, así como una parte vital de la estructura del vecindario”, indicó Pam Hassen, miembro principal de la Oficina de Participación.

“Esperamos nuestro trabajo continuo con socios comunitarios, construyendo nuevas relaciones y sirviendo a nuestros vecinos con dignidad, compasión y respeto”, agregó en un comunicado.

La Oficina Comunitaria de Inwood sirve como un eje central donde los residentes de Inwood, Washington Heights y los vecindarios cercanos de El Bronx encuentran ayuda con el seguro de salud y respuestas a sus inquietudes en un ambiente acogedor.

La detective Haydee Pabey, del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, ha trabajado con Fidelis Care por más de 14 años, y ha sido testigo del impacto que el plan de salud tiene en la comunidad. “Año tras año, el cuartel de Policía 34 ha disfrutado trabajando junto con Fidelis Care para organizar eventos comunitarios que han ayudado a nuestras familias. Estoy orgullosa de llamar a Fidelis Care un verdadero socio de la comunidad de Inwood”, señaló Pabey.

Para Carmen Mercedes, quien emigró a los Estados Unidos desde la República Dominicana y ha sido miembro de Fidelis Care durante 18 años, el personal de la Oficina de la Comunidad de Inwood le ha brindado apoyo y asistencia cuando más lo ha necesitado. “Desde que me inscribí en Fidelis Care, realmente puedo decir que mi salud y la salud de mis hijos siempre son lo primero”, dijo.

Fidelis Care sirve a más de 71,000 residentes de Manhattan y tiene más de 1.7 millones de miembros en todo el estado.

La Oficina de la Comunidad de Inwood está localizada en el 100 Post Ave., y está abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Aunque las citas no son necesarias, los residentes del vecindario pueden programar una cita para reunirse con un representante de Fidelis Care llamando al (212) 942-3111.