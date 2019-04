Activistas presionan a la Legislatura por licencias de conducir para indocumentados

Grupo pro-inmigrante presenta una lista de prioridades para que sean analizadas en lo que resta del periodo de sesiones legislativas

Foto: Suministrada @MaketheRoadNY Following Following @MaketheRoadNY

El pasado lunes la Legislatura en Albany logró un acuerdo que da luz verde al presupuesto estatal para el año fiscal 2019, pero varias propuestas que beneficiarían a la comunidad inmigrante, entre ellas las licencias de conducir para los indocumentados, no lograron entrar en las negociaciones.

Y para asegurarse que tanto los asambleístas como los senadores estatales no olviden sus promesas de velar por los neoyorquinos más vulnerables, la organización pro-inmigrante Make the Road New York (MRNY) presentó este jueves una lista de prioridades denominada ‘Respeto y Dignidad para Todos’, para que sea analizada en lo que resta del periodo de sesiones legislativas que finaliza en junio.

Dar acceso a las licencias de conducir para todos, independientemente del estatus migratorio, aprobar las leyes de renta que darán protección a millones de inquilinos, y ponerle un freno a la medida que permite que un joven que comete una infracción en la escuela termine en la cárcel, son algunas de las prioridades que MRNY presentó tanto a legisladores como al gobernador Andrew Cuomo.

La presentación de la lista de medidas, consideradas progresistas, se realizó durante una rueda de prensa en Long Island, en la que participaron miembros de los sectores más vulnerables de la población, los inmigrantes, trabajadores y las minorías, todos residentes tanto en la Gran Manzana, como Long Island y Westchester.

Silvia García, quien vive en Long Island y es miembro MRNY, contó que una noche tuvo una reacción alérgica que casi le costó la vida, y “en Long Island, durante una emergencia, tomar el transporte público no es una opción debido a lo poco confiable que es el servicio. Mi esposo se vio obligado a llevarme sin una licencia y correr el riesgo de ser detenido y separado de nuestra familia”.

La activista agregó: “Esta es la realidad que enfrentan muchas familias inmigrantes en Long Island y en todo el estado. Los legisladores en Albany deben aprobar las licencias de conducir para todos los conductores, sin importar su estatus migratorio, para que todos podamos presentar la solicitud necesaria, realizar el mismo examen que todos los demás y, si aprobamos, poder conducir de manera segura”.

En la lista de demandas a los legisladores también se encuentran el asegurar el acceso de la salud para todos y luchar contra el robo de salarios y otras estafas de las que son víctimas principalmente los inmigrantes.

“En todo Nueva York, miles de inquilinos cada año pierden sus protecciones y sus hogares debido a injustos desalojos y alquileres impagables”, indicó María Hernández, también residente de Long Island. “Durante esta sesión, necesitamos que la Legislatura luche no solo para renovar las leyes de alquiler, sino para expandirlas y fortalecerlas”.

Otras prioridades incluidas en la lista: