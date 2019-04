Trump se burla de los demócratas por pedir sus reportes de impuestos

El mandatario dice que no "siente" deseo de entregarlos

El presidente Donald Trump se burló los demócratas y rechazó una petición del Congreso sobre de sus declaraciones de impuestos, diciendo que “no estaría dispuesto” a cumplir con ello.

La solicitud fue hecha por el Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes, que pidió a la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) los reportes de seis años atrás, tanto personales como comerciales del presidente Trump.

“¿Eso es todo?”, preguntó el mandatario cuando le dijeron a los demócratas que querían ver seis años de sus retornos. “Por lo general, son 10, así que supongo que se están dando por vencidos”, se burló.

El mandatario se quejó de que ha estado bajo auditorías desde hace varios años, así que no se sentía atraído en entregar un reporte de ese tipo.

“He estado bajo auditorías durante muchos años, porque los números son grandes y supongo que cuando tienes un nombre, eres auditado”, señaló. “Pero hasta el momento en que no esté bajo una auditoría, no me sentiré inclinado a hacerlo (entregar el reporte)”.

La solicitud fue hecha en una carta del presidente del Comité, Richard Neal al comisionado del IRS, Charles Rettig, y es una acción vista por los demócratas como un primer paso hacia la supervisión de los recursos del mandatario y las posibles violaciones a las leyes fiscales.

‘Es fundamental garantizar la responsabilidad de nuestro gobierno y de los funcionarios electos. Para mantener la confianza en nuestra democracia, el pueblo estadounidense debe estar seguro de que su gobierno está funcionando correctamente, como pretenden las leyes”, dijo Neal en un comunicado.