Calpulli recrea entre bailes la historia del Cinco de mayo

La agrupación de danza mexicana estrenará el colorido espectáculo de danza moderna y folclórica en el Queens Theater

Un importante capítulo de la historia de México sirvió de inspiración para la creación de la más reciente producción de Calpulli Mexican Dance. La compañía presentará nuevo espectáculo de la mano de veinte bailarines y la fusión de la danza moderna y la folclórica.

La propuesta, titulada ‘Puebla: La historia del 5 de mayo’ debutará el próximo sábado 13 de este mes en el Queens Theater en donde también agotarán una segunda función el domingo 14. Juan Castaño, cofundador y coreógrafo de Calpulli, asegura que será una colorida fiesta con música en vivo que cautivará al público de principio a fin.

“Con esta obra hemos querido hurgar en esta fecha que es tan famosa aquí en Estados Unidos y compartir con el público un poco de la historia detrás de esta celebración que incluso los propios norteamericanos, quizás sin darse cuenta, ya han asumido como suya. Partiendo del momento político que vivimos, también asumimos cada producción como una oportunidad de poner en alto nuestra cultura mexicana”, comenta Castaño.

Explica que dar vida a la pieza fue un gran desafío para la compañía porque se trata de una etapa extensa y complicada en la vida de los mexicanos. Castaño plantea que, aunque la compañía está acostumbrada a contar historias a través de la danza, la parte difícil a la que tuvieron que enfrentarse fue la tarea de simplificar todo el material que reunieron a través de la investigación y anclar de forma amena su propuesta.

“El resultado es una producción increíble. Hemos logrado hacer la interpretación artística de esta fecha con una base muy fuerte en los hechos. Nuestro director artístico, Alberto López Herrera ha estado a cargo del vestuario que es impresionante. George Saenz, director musical, se ha encargado de mezclar marchas de guerra francesas, valses europeos y canciones hispanas de la época en Puebla, entre otros ritmos”, subraya.

El espectáculo evocará en escena la Batalla de Puebla en la que un pequeño ejército, compuesto por soldados y humildes moradores de la referida región mexicana, pudo vencer la imponente tropa francesa el cinco de mayo de 1862.

“Es una historia llena de inspiración que retrata una realidad que vemos por medio a diversas situaciones, hablamos de la firmeza de un grupo de personas que a pesar de que tenían todo en su contra, siguieron luchando hasta ganar la batalla”, plantea.

Tras el estreno de ‘Puebla: La historia del 5 de mayo’ la compañía, asentada en el condado de Queens, se embarcará en una gira nacional con presentaciones en Texas, Georgia y Nueva Jersey. Calpulli, que recibió un premio nacional por el New England Fundation For the Arts (NEFA) se prepara además para realizar su debut europeo el 16 de mayo en Estambul, Turquía.

“Estamos muy emocionados por la etapa que vive la compañía en este momento. Estamos cargados de proyectos, listos para salir de gira y pienso que esta es la mejor manera en que podíamos celebrar la llegada de nuestro décimo sexto aniversario. Seguimos avanzando y celebrando las raíces mexicanas que han sido siempre el motor de nuestra labor”, concluye.

Esta fiesta dedicada a Puebla continuará a través de las clases comunitarias que ofrece Calpulli y que registra más de 200 estudiantes cada semana. La compañía incluirá bailes y música de Puebla durante las sesiones de los próximos seis meses a fin de conectar su labor diaria con su nueva producción.

En detalle:

Qué: El espectáculo de danza ‘Puebla: La historia del 5 de mayo’

Cuándo: funciones de estreno sábado 13 y 14 de abril,

Dónde: Queens Theater, en Flushing Meadows Corona Park, 4 United Nations Ave S, Corona.

Información: http://www.queenstheatre.org / http://www.calpullidance.org