Kim Kardashian presume sus sexys piernas con un par de tacones al estilo gladiadora

View this post on Instagram

As sandálias gladiadoras são verdadeiras peças “statement”, capazes de atrair todos os olhares para si e se tornarem protagonistas do look. Quer aprender a usá-las sem inseguranças? Vamos às dicas 💡! . ⚡️As linhas horizontais que a sandália gladiadora cria nas pernas podem trazer um efeito visual que achata a silhueta. Para evitar isso, combine-as com shorts, saias e vestidos mais curtos, que mostrem mais as pernas, o que ajuda a alongar o visual; ⚡️ uma boa pedida também é usá-las com vestidos longos com fendas, em que as sandálias podem ser vistas sem achatar a silhueta; ⚡️os modelos com tiras mais finas e delicadas também ajudam a evitar o efeito “achatador”; ⚡️as sandálias gladiadoras chamam muito a atenção para as pernas e panturrilhas e aumentam visualmente a região… por isso, não é o modelo mais indicado para quem quer disfarçar pernas grossas. . #gladiadoras #sandaliasgladiadoras #sandalias #flats #summerlooks #summer #spring #inspiration #looks #lookdodia #oodt #streetstyle #fashion #fashioncoach #consultoriadeimagem #consultoriademoda #consultoriadeestilo #consultoriadeimagemeestilo #consultoriadeimagembh #comousar #dicasdemoda #styling #style #imageconsultant #styleconsultant #bhfashion #moda #fashiontips . Imagens: Pinterest