El sorpresivo anuncio de Maradona ¿se va de México?

El técnico de Dorados de Sinaloa revienta contra el arbitraje y lanza una seria advertencia

Dorados de Sinaloa tiene prácticamente concretado el pase a los playoff por el ascenso. Luego de un comienzo con altibajos, el conjunto que dirige Diego Maradona, enderezó su rumbo y se ilusiona con subir a la primera categoría de la Liga de México.

Pero no todo parece ser positivo para el DT. Tras el empate de este viernes 1-1 frente a Venados de Mérida, Maradona habló en conferencia de prensa sobre los supuestos errores arbitrales que perjudicaron a su equipo y amenazó con su renuncia.

“Voy a hablar con el presidente del club, existió un penal muy claro y no lo cobraron. No lo cobraron porque si no ustedes iban a decir que lo sancionó porque era el equipo de Maradona. Entonces si le hago mal a Dorados, me voy”, dijo el técnico argentino.

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2019

“Voy a hablar con el presidente seriamente, no hay marcha atrás”, sentenció.

Dorados se había puesto en ventaja a los cinco minutos del segundo tiempo con un gol anotado por Amaury Escoto, pero a los 40 del mismo período apareció Esteban Torres y empató el partido para Venados tras superar al arquero argentino Gaspar Servio.

“No nos lastimó, al contrario, le ganamos la espalda siempre y se dio el empate para mi injusto. Yo si tuviera que ser técnico de los dos equipos elegiría a Dorados sin lugar a dudas por juego y por respeto a la pelota, no por tirar pelotazos, poner una torre y tirar centros. Ese no es el fútbol que me enseñaron a mi y no creo que sea el que le hayan enseñado a ustedes”, analizó Maradona.

— SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2019

Dorados está en el tercer lugar del torneo de ascenso con cinco victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y 19 puntos, sin embargo pueden verse desplazado si ganan Cimarrones, Celaya y Correcaminos.

“Estoy triste, pero mañana empiezo a trabajar. El próximo partido es a vida o muerte y nosotros queremos entrar en los playoffs. Lo que más bronca me da es que ellos festejaron como si se hubiesen clasificado y yo creo que fue el peor equipo que pasó por la cancha de Dorados sin ninguna duda. Acá hay algo raro”, agregó Maradona.